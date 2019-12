Polka oskarża Harveya Weinsteina! Polski wątek w dogasającej już aferze #MeToo

Była polska modelka Kaja Sokoła oskarża Harveya Weinsteina o napaść seksualną. Rzekoma napaść miała mieć miejsce w 2002 roku, gdy Sokoła miała 16 lat.

Afera #MeToo powoli dogasa. Ostatecznie okazało się, że pierwsze „ofiary” oskarżały bogatych mężczyzn bezpodstawnie, by wyłudzić pieniądze. W tych przypadkach, w których rzeczywiście mogło coś być na rzeczy, aktorki i modelki dogadały się z oskarżonymi. W ten sposób wywinął się np. Harvey Weinstein.

Hollywoodzkiego magnata, a także jego brata Boba i wytwórnię Disney, oskarża teraz polka – Kaja Sokoła. Była modelka uważa, że w 2002 roku Weinstein zaproponował jej lunch, podczas którego mieli porozmawiać o jej aktorskich aspiracjach. Po jakimś czasie Sokoła zorientowała się, że producent nie prowadzi jej do restauracji, tylko do swojego pokoju. Gdy dotarli na miejsce to Weinstein ponoć zastraszył, a później molestował Polkę. Po wszystkim mężczyzna miał ją przekonywać, że to co się stało, nie jest niczym niezwykłym w tym przemyśle.

O wszystkim Sokoła przypomniała sobie po 17 lat, gdy jej kariera już się zakończyła, a inne kobiety oskarżające Weinsteina zyskały na tym finansowo.

Prawnicy producenta nie odnieśli się na razie do zarzutów Sokoły.

