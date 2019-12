„Środa na sterydach”. Profesor Bartyzel o lewackim lamencie

Magdalena Środa jest zniesmaczona faktem, że młodzi Polacy „wolą nowego smartfona niz demokrację w Polsce”. Do tych słów odniósł się prof. Jacek Bartyzel.

Środa zabrała głos w związku z głośnym hitem „Patointeligencja” na YouTube. Kawałek wyróżnia się na tle typowych kawałków hiphopowych. Jego autor, raper Mata, przyznaje, że jest chłopakiem z tzw. „dobrego domu”. Zazwyczaj raperzy piszą o tym, że było im ciężko, ale wyszli z biedy i patologii. „Patointeligencja” opowiada o młodych ludziach, którzy żyją w dostatku i z nudów robią złe rzeczy.

Magdalena Środa wbiła szpilę w „patointeligencję”.

– Całe zamieszanie wokół „Patoinetligencji” (rap wykrzykiwany przez bardzo zdolnego postlicealistę) bierze się z naszego obsesyjnego skupienia (uwielbienia?) młodzieży. Gdzie nie jestem to wszyscy pytają „a młodzi będą?” tak jakby liczba młodych miała decydować o sukcesie każdego przedsięwzięcia. Cała nasza nadzieja w młodych! Bzdura – napisała lewacka publicystka.

– Młodzi, w swojej znaczącej większości, należą do świata konsumpcji, są zblazowani, bezideowi i wolą nowego smartfona niz demokrację w Polsce. No a oprócz tego ćpają i popisują się markami, które noszą na sobie (młodzieżowy strajk klimatyczny jest cudem!). Rosną kompletnie bezideowe pokolenia i liczyć na nie nie ma co (pomijam wybitnie zdolnych studentów filozofii). Jeśli chodzi o Batorego, do którego uczęszczałam to rzeczywiście była to dobra szkoła, której nikt nie kochał. Rap Maty zrobił jej fajną reklamę. Młodzi są pasywni, egoistyczni, zaczadzeni konsumpcjonizmem (to konsumpcjonistyczne ćpuny), nie ma co na nich liczyć. NIe ma ich na debatach, na protestach – czytamy w poście Magdaleny Środy.

Do tych słów odniósł się na Facebooku prof. Jacek Bartyzel. – Środa na sterydach – napisał krótko.

