Szymon Hołownia zarzucił politykom, że w Wigilię będzie 10 stopni Celsjusza. Zabrakło tylko „how dare you” [VIDEO]

Szymon Hołownia – celebryta TVN i zwolennik tzw. Kościoła tzw. otwartego opublikował na Facebooku apel do Polaków. W krytyce wobec obecnych polityków umieścił m.in. temperaturę na Święta Bożego Narodzenia.

– Wigilia i w prezencie od władz zniszczenie niezależności sądów, Wigilia i w ważnym momencie opozycja spóźnia się do pracy (…). Wigilia i 10 st. Celsjusza, pogoda bardziej wielkanocna niż bożonarodzeniowa – powiedział Szymon Hołownia w opublikowanym na Facebooku apelu.

Zapowiedział też, że „po Nowym Roku przedstawię program dla Polski, która chce i może się rozwijać”.

– Jego filary to solidarność społeczna, środowisko naturalne, samorządność i działalność obywatelska – zapowiada Szymon Hołownia. Apeluje by przy wigilijnym stole zamiast kłócić się o politykę, szczere rozmawiać o wizji Polski.

O projekcie „Rozmowy Polaków” Hołownia – który na początku grudnia zapowiedział wolę startu w przyszłorocznych wyborach prezydenckich – poinformował na filmie zamieszczonym w mediach społecznościowych. Projekt ma być jednym z pierwszych działań prekampanijnych.

– Musimy zacząć mówić do siebie inaczej, szczerze i odważnie. (…) Doszliśmy to tego, że sytuacja w jakiej znalazł się nasz kraj jest dla wielu z nas, problemem, bólem. Polska w ciągłej kłótni, wzajemnej pretensji, bez szacunku dla każdego z nas. Tak być nie musi – przekonywał na nagraniu Hołownia.

Hołownia zachęca, by dyskutować i dzielić się z nim opiniami np. na jego stronie internetowej. – Mój zespół zbierze wszystkie wasz odpowiedzi, rozmowy, propozycje i w połowie stycznia wrócimy do was z podsumowaniem, mapą naszych wspólnych marzeń, trosk i celów oraz programem, który będzie wierzę w to mocno odpowiedzią na zgłoszone przez was problemy i oczekiwania – dodał.

