W Chinach Biblia zgodna z tezami komunizmu! Skutki polityki Franciszka

Odprężenie na linii Watykan-Pekin i skutki polityki Franciszka, który uznał tamtejszy kościół „patriotyczny”, najwyraźniej ośmieliły władze komunistyczne. Teraz chcą, by tłumaczenia Biblii były zgodne z „wymaganiami nowej ery”.

Na taki krok nigdy nie zdecydowali się nawet komuniści z Moskwy. Co prawda teraz usiłuje się „reinterpretować” Pismo św. zgodnie z „wymaganiami nowej ery LGTB” na Zachodzie, choćby w aspekcie grzechu sodomii, ale Pekin zdaje się iść jeszcze dalej. W Piśmie św. pojawi się „imprimatur” komunistycznej partii?

Chińskie władze wezwały przedstawicieli głównych religii do takiej zmiany tłumaczeń tekstów swoich świętych ksiąg, aby były dostosowane do „wymagań nowej ery”. Ewangelie, ale też Koran będzie trzeba poprawić tak, by były zgodne z linią propagandy KPCh.

Zapowiedziano przegląd klasycznych tekstów religijnych. Protokół z tego spotkania, do którego dotarli zachodni dziennikarze, mówi, że w „przypadku treści niezgodnych, wymagane są zmiany, a teksty muszą zostać ponownie przetłumaczone”. O takich działaniach zadecydowało IV Plenum KPCh jeszcze w październiku.

Teraz trwa przekazywanie tych decyzji przedstawicielom religii działających w Chinach. Ma to być wzmocnienie „ideologicznego przywiązania społeczeństwa” do polityki Partii. Przewodniczący Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej KPCH tow. Wang Yang podkreślił „fundamentalne znaczenie interpretacji doktryn i zasad religijnych” dla „stopniowego tworzenia wsparcia religijnego dla systemu ideologicznego” i wyposażania religii w „chińskie cechy”.

Nadzór nad religiami nie jest w Chinach niczym nowym. Jednak wchodzenie w ich doktryny i „poprawki” teologii to już krok w zupełnie nowym kierunku. Z drugiej strony przecież po świątyniach katolickich obnosi się już posążki innych bożków, jak Pachamana. Dlaczego więc portret Xi Jinpinga ma nie zawisnąć koło Matki Bożej. A na przykład pierwsze czytanie liturgiczne ma nie być ubogacone tekstami z „czerwonej książeczki” Mao?

Źródło: Le Figaro/ Valeurs Actuelles