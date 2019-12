Wojciech Cejrowski ostro o Unii Europejskiej: „Powinien być Polexit i prywatyzacja służby zdrowia!” [VIDEO]

Wojciech Cejrowski w audycji radia WNET mówił o Wielkiej Brytanii i Brexit-cie. Wprost powiedział, co powinna zrobić Polska w przyszłości. Znany podróżnik, mówi, że nasz kraj powinien opuścić UE. – Powinien być Polexit i prywatyzacja służby zdrowia!

Wojciech Cejrowski w audycji „Studio Dziki Zachód” poruszył wiele kwestii. Mówił o problemach kościoła katolickiego, Wielkiej Brytanii i Brexit- cie.

– Co się zdarzyło w Wielkiej Brytanii należy obserwować uważnie. Tam naród doszedł do ściany. Bo naród najpierw zażyczył sobie Brexit-u, a potem był ignorowany przez chłopców w parlamencie.

– Ten naród, Ci robociarze, gdy nagle zostali postawieni przed wyborem takim, że jak damy nie mojej partii większość, to ona wykona to czego chcemy. Czyli dokończy Brexit i prywatyzację służby zdrowia. Bo to były dwa hasła, musimy o tym pamiętać!

– Dlatego chciałbym teraz skupić uwagę na Polsce w takim właśnie kontekście. Powinien być Polexit i powinna być prywatyzacja służby zdrowia! Brytyjczycy już dalej doszli od nas w tej państwowej służbie zdrowia. I teraz się przekonali na własnej skórze, że to nie działa.

– Po prostu trzeba wymienić system na jakiś taki, gdzie każdy będzie sobie wykupował ubezpieczenie w prywatnej firmie. Potem będzie kontraktował sobie lekarzy. Tak było w USA i pięknie to działało.

