Zmarł generał Salah! Szara eminencja rządów Algierii i absolwent sowieckich akademii wojskowych

Generał Ahmed Gaid Salah, po dymisji prezydenta Boutefiliki, był uważany za właściwego szefa rządu w Algierii. Oficjalnie sprawował stanowisko szefa sztabu armii. Jednak właśnie armia to podstawowy filar władzy w tym kraju.

O śmierci gen. Salaha w szpitalu wojskowym Ain Nadjaa na przedmieściach Algieru, poinformowała telewizja publiczna. Przyczyną był zawał serca.

Rola Salaha wzrosła po tym, jak w kwietniu 2019 roku podał się dymisji schorowany i niepopularny prezydent Abdelaziz Bouteflika. Generał Gaïd Salah był twarzą naczelnego dowództwa wojskowego, które otwarcie przejęło władzę, aż do wyborów 12 grudnia. Wtedy to wybrano na prezydenta Abdelmadjida Tebboune. Nie przerwało to protestów społecznych, bo nowy prezydent uważany jest za marionetkę wojskowych. Wybory zbojkotowano.

Salah miał już 79 lat. W wieku 17 lat dołączył do szeregów w szeregach ALN (Armia Wyzwolenia Narodowego), zbrojnego ramienia FLN. Po uzyskaniu przez Algierię niepodległości kontynuował karierę wojskową. Był absolwentem Akademii Artylerii Wojskowej w Moskwie w czasach Związku Sowieckiego.

W 1994 r. został mianowany dowódcą sił lądowych. Później został szefem sztabu armii. W 2013 r. Gaïd Salah został mianowany wiceministrem obrony. Uważano go za wojskowego bliskiego Bouteflice.

Nowy prezydent Algierii Abdelmadjid Tebboune ogłosił trzydniową żałobę narodową po śmierci Ahmeda Gaïda Salaha. Na jego miejsce mianowano gen. Saida Chengriha, dotychczasowego dowódcę sił lądowych.

نائب وزير الدفاع الوطني قائد اركان الجيش الوطني الشعبي الفريق المجاهد أحمد قايد صالح في ذمة الله pic.twitter.com/4p0Bt5fsc3 — Télévision Algérienne-التلفزيون العمومي الجزائري (@entv_dz) December 23, 2019

Źródło: France Info