Żona Kosiniaka-Kamysza przygotowuje się do roli pierwszej damy? [VIDEO]

Władysław Kosiniak-Kamysz (38 l.) złożył Polakom bożonarodzeniowe życzenia w iście prezydenckim stylu. W serwisie YouTube umieścił nagranie, na którym pojawia się on oraz żona i córka.

– Stół wigilijny zawsze łączył Polaków. Przygotowania do świąt to często gorączkowy czas, ale przy stole jesteśmy już zawsze razem. Otoczeni rodzinnym ciepłem, łamiąc się opłatkiem, mówimy te najważniejsze w życiu słowa: dziękuję, przepraszam, kocham, życzę ci wszystkiego co najlepsze – mówi lider ludowców na nagraniu.

To Boże Narodzenie w domu Kosiniaków-Kamyszów będzie inne niż poprzednie. Szefowi PSL urodziła się w tym roku córeczka.

– Te święta są dla mnie wyjątkowe. Pierwszy raz spędzimy je w trójkę. Myśląc o naszej córce wiem, że powinniśmy zadbać o Polskę przyszłości, Aby była domem dla naszych dzieci i wnuków.

Świąteczne życzenia Władysław Kosiniak-Kamysz złożył Polakom wraz z żoną. Czyżby pani Kosiniakowa przygotowywała się do roli pierwszej damy? Na razie sondaże nie dają prezesowi partii ludowej szans na zwycięstwo.

– Życzymy wam, żeby kolejny rok przyniósł przełom w waszych domach. Abyśmy odnaleźli się jako wspólnota, prawdziwa rodzina. By polityka nie budowała więcej murów podziału przy świątecznych stołach. Polska przyszłości niech będzie krajem życzliwych sobie ludzi – życzą Polakom pan i pani Kosiniak-Kamysz.