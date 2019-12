Czy gdzieś w Polsce spadnie śnieg w te święta? [POGODA]

Czy gdzieś w Polsce, nie licząc gór, spadnie śnieg w te święta? Niestety, co najwyżej ten roztopiony, czyli deszcz. Temperatura w kraju będzie się wahać od 3 do 6 stopni Celsjusza.

IMGW informuje, że południowo-zachodnia Europa oraz krańce wschodnie pozostają w zasięgu wyżów. Reszta kontynentu jest pod wpływem niżów z głównymi ośrodkami w rejonie Morza Norweskiego, Morza Północnego i Morza Czarnego.

Wschodnia część Polski pozostaje w zasięgu zatoki niżowej związanej z układem niżowym w rejonie Morza Czarnego. Reszta naszego kraju jest pod słabym klinem wyżowym. Z północnego zachodu napłynie chłodne powietrze polarne morskie.

W Warszawie ciśnienie wyniesie w wigilię 996 hPa i będzie się wahać z niewielką tendencją spadkową.

We wtorek w kraju dominować będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie i północy. Na południu i południowym wschodzie przewidywane są deszcze. Suma opadów na Podkarpaciu wyniesie 15 mm.

Przyrost pokrywy śnieżnej na terenach podgórskich Karpat wyniesie ok. 10 cm. W górach temperatura od 0 do 3 st. C. W Tatrach porywy do 90 km/h, w Beskidach do 60 km/h, w Sudetach do 70 km/h.

Opady, stan na godzinę 21 UTC:

Leskowiec – 43,3 mm

Brody Iłżeckie – 40,5 mm

Wisła – 39,7 mm 💦 Padać będzie przez całą noc, nadal obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne. 🌙#IMGW #meteo #opady #ostrzeżenia pic.twitter.com/U3jKaXPMt7 — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) December 23, 2019

Źródło: IMGW