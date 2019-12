Kierowcy tankują podrobione paliwo. „Przestępcy wciąż szukają nowych metod” [VIDEO]

Przestępcy wciąż szukają nowych metod na ominięcie podatku, sprowadzając podrobione paliwo. Przestępczość akcyzowa jest specyficzna, można ją porównać do narkotykowej – ocenia szef Krajowej Administracji Skarbowej, nadinsp. Piotr Walczak.

Aby uniknąć płacenia akcyzy, przestępcy wprowadzają do obrotu podrobione paliwo deklarowane np. jako preparat antykorozyjny.

– Zorganizowana przestępczość, która tym się zajmuje, szuka nowych metod, by ominąć nasze uszczelnienia systemowe – mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej, wiceminister finansów.

Podaje przykład z ostatnich miesięcy z rynku paliwowego.

– Zauważyliśmy, rozmawiając także z legalnym biznesem, że mogą tu występować pewne zaburzenia. W dużym skrócie – chodzi o wykorzystywanie gazu, zwolnionego z podatku akcyzowego, do celów napędowych. Zaczęliśmy to analizować i stwierdziliśmy, że rzeczywiście tutaj trzeba uszczelnić system. Wprowadziliśmy zmiany w ustawie o SENT (system monitorowania przewozu towarów), które już weszły w życie – wyjaśnia Walczak.

Dodaje, że KAS zwraca uwagę na te towary, gdzie występuje tzw. przenikanie się kodów. Mogą one być użyte do innych celów – np. jako paliwo do pojazdów.

– Na przykład olej napędowy i olej smarowy mają zbliżone właściwości chemiczne czy fizyczne. Jednocześnie są obłożone podatkami o innym oprocentowaniu. To jeden z tematów, którym się przyglądamy. Nasza analityka jest coraz skuteczniejsza i udaje nam się dobrze typować przestępców, którzy zajmują się tym procederem – tłumaczy.

Jego zdaniem ten wyścig z przestępcami zawsze będzie trwał. Podatek akcyzowy jest taką daniną, która w jakimś stopniu powoduje, że zawsze powstaje szara strefa. W żadnym państwie nie udało się doprowadzić do sytuacji, że szara strefa w tym zakresie zniknęła – podkreśla.

Walczak zwraca uwagę, że przestępczość akcyzowa jest specyficzna. – W walce z nią chodzi o wyłapanie nielegalnego towaru – czy to pochodzącego z przemytu, czy z nielegalnej produkcji w Polsce – dlatego można ją porównać do przestępczości narkotykowej – komentuje.

Źródło: PAP / gov.pl/web/kas