Najnowszy rosyjski myśliwiec, Su-57, rozbił się na Dalekim Wschodzie. Pilot katapultował się i nie odniósł obrażeń.

Najnowszy rosyjski myśliwiec wielozadaniowy piątej generacji rozbił się we wtorek w lesie na Dalekowschodnim Terytorium Chabarowskim w Rosji.

Myśliwiec rozbił się w tajdze, daleko od Komsomolska nad Amurem, podczas prób. Pilot katapultował się i nie odniósł obrażeń w wypadku. Odnalazła go załoga śmigłowca ratunkowego Mi-8. Także na ziemi nikt nie odniósł obrażeń.

Rosjanie podali, że najnowszy rosyjski myśliwiec Suchoj Su-57 (znany również jako PAK FA) piątej generacji rozbił się podczas prób fabrycznych.

Su-57 cały czas dopiero wchodzi do służby. Samolot wykonany jest w technologii obniżonej wykrywalności (stealth) ale zachodni eksperci kwestionują czy można zaliczać go do tzw. 5 generacji.

Źródło: TASS/rt.com