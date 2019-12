Opublikowano listę antysemickich ataków. Polski na niej nie ma. Żydzi w naszym kraju są bezpieczni jak nigdzie indziej

Centrum Simona Wiesenthala opublikowało, jak co roku, listę „antysemickich wydarzeń”. Wśród wymienionych na niej krajów nie ma Polski. Żydzi w Polsce mogą czuć się bezpieczniej niż m.in. we Francji, Niemczech czy Wielkiej Brytanii.

Gdzie doszło do największej ilości antysemickich ataków? Kolejno: w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Niemczech, Szwecji, Danii, Stanach Zjednoczonych.

Forum Żydów Polskich (FŻP) wskazuje, że jedyne incydenty jakie miały miejsce w naszym kraju to ” rzut kamieniem w szybę synagogi w Gdańsku w 2018 r., wykonany przez człowieka uznanego za chorego psychicznie, który kilka miesięcy wcześniej zaatakował parafię rzymsko-katolicką. Do tego spalenie symbolicznej kukły Judasza w Pruchniku”.

FŻP uważa, że to właśnie dlatego, że w Polsce nie atakuje się Żydów „nadyma się do monstrualnych wymiarów awantury w mediach społecznościowych. Przeprowadza »badania« poziomu antysemityzmu tak, aby wyniki były porażające. Pod mikroskopem doszukuje się antysemityzmu w wypowiedzi polityków oraz publicystów”.

„To właśnie Polska przyciąga tysiące turystów z Izraela i ogromną liczbę religijnych Żydów odwiedzających corocznie groby wielkich cadyków (np. w Leżajsku). Okazji więc do ataków by nie zabrakło tylko chętnych do przeprowadzenia tych ataków w Polsce nie ma” – twierdzi Forum Żydów Polskich.

Na Zachodzie mordują Żydów za to, że są Żydami

FŻP zauważa, że na Zachodzie „w 2019 roku Żydzi byli atakowani lub mordowani wyłącznie dlatego, że byli Żydami. Działo się to w Jersey City (USA), w Halle (Niemcy) i w San Diego (USA)”.

Portal pisze o przypadku 89-letniej senator z Włoch, która jest jedną z ocalałych więźniów niemieckiego obozu Auschwitz, która musi być strzeżona przez policję dniem i nocą, ponieważ „otrzymała niezliczoną liczbę gróźb pozbawienia życia”.

Co więcej, tylko w samym Nowym Jorku „doszło do 159 przypadków zaatakowania i pobicia Żydów, zwłaszcza chasydów w Brooklynie”.

Źródło: Forum Żydów Polskich