Prezydent Duda dyryguje chórem małych kolędników [VIDEO]

Prezydent Duda dyrygował chórem małych kolędników. Wspólne śpiewanie nie wyszło niestety najlepiej.

Dudę w roli dyrygenta można podziwiać na zamieszczonym na Twitterze przez Ministerstwo Obrony filmie.

Życzenia Wesołych Świąt zobrazowano występem dzieci, które zaśpiewały kolędę „Wśród nocnej ciszy”.

Do małych kolędników dołączył też Andrzej Duda z małżonką. Agata Duda wmieszała się w grupę małych kolędników, a prezydent stanął z boku i zajął się dyrygowaniem.

Niestety, mimo iż jako najważniejsza osoba w państwie oraz zwierzchnik Sił Zbrojnych powinien być przyzwyczajony do kierowania innymi, to tego występu nie zaliczy do udanych.