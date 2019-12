Uuu, antysemityzm? Policja w Izraelu atakuje żydowskiego chłopca który wspiera Palestynę [VIDEO]

Chłopak na nagraniu jest Żydem i wspiera Palestynę. Został zaatakowany i aresztowany – zrobiła to policja państwa Izrael, ponieważ głośno wyraził poparcie dla narodu palestyńskiego.

Osoba, która wstawiła wideo napisała, że nie można łączyć syjonizmu z judaizmem, ponieważ „syjonizm jest ruchem ateistycznym, który podszył się pod judaizm, aby uzyskać legitymację”.

Autor napisał również, że „Izrael nie jest państwem żydowskim”. Prawdą jest, że wielu konserwatywnych Żydów jest przeciwnych polityce Izraela. Ci najbardziej skrajni i radykalni uważają nawet, że państwo to nie powinno powstać.

This child is a Jew and supports Palestine. He was attacked and arrested by Israeli police because he supported the Palestinian people loudly in Israel.

Zionism is an atheistic movement that hijacked the name of Judaism to gain legitimacy.

Israel is not a Jewish state. pic.twitter.com/cxwEw5IAre

— שאול (@saulbenkish) December 23, 2019