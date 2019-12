Abp Jędraszewski ostrzega przed eko-oszołomami. „To zjawisko bardzo niebezpieczne”

Abp Marek Jędraszewski ostrzega przed narastającą „religią klimatyczną” i ekologizmem. – To zjawisko bardzo niebezpieczne, bo to nie jest tylko postacią nastolatki (Grety Thunberg – red.). To coś, co się nam narzuca, a ta aktywistka staje się wyrocznią dla wszystkich sił politycznych – mówi Jędraszewski.

O metropolicie krakowskim zrobiło się głośno po jego słowach o ideologii LGBT. Podczas wigilijnego wywiadu w Telewizji Republika abp Jędraszewski po raz kolejny odniósł się do tego zagrożenia, w kontekście lekcji tzw. tolerancji wprowadzanej między innymi Warszawie.

– Narzuca im się pewne rzeczy i deprawuje od wieku przedszkolnego wbrew wiedzy i zgody rodziców. Pozbawia się czystości ich serc, niewinności, tego co odczytujemy jako najbardziej głębokie przesłanie Pana Jezusa – mówi abp Jędraszewski.

– Okazuje się, że są ludzie i siły zainteresowane tym, by nie było dzieci z ich niewinnością. Komuś zależy na tym, aby one były zdeprawowane. To krzywda wyrządzona całemu społeczeństwu teraz i na przyszłość – dodaje.

Abp Jędraszewski ostrzega przed ekologizmem

Abp Marek Jędraszewski ostrzega przed ekologizmem, który stoi w sprzeczności z nauką Kościoła Katolickiego. – To zjawisko bardzo niebezpieczne, bo to nie jest tylko postacią nastolatki (Greta Thunberg – red.), to coś, co się nam narzuca, a ta aktywistka staje się wyrocznią dla wszystkich sił politycznych, społecznych – mówi Jędraszewski.

– To jest wizja człowieka i świata, którą głosi chrześcijaństwo i która jest także wizją głęboko zakorzenioną w judaizmie. Naraz wszystko się kwestionuje, czyli faktycznie kwestionuje się naszą kulturę, odwraca się cały porządek świata zaczynając od tego, że kwestionuje się istnienie Pana Boga – stwórcy, kwestionuje się także rolę i godność każdego człowieka – podkreślił metropolita krakowski.