Boże Narodzenie to trudny okres dla lewaków. Po życzeniach świątecznych ich poznacie

Święta Bożego narodzenia to trudny okres dla wszelkiej maści lewaków. Zwłaszcza w Polsce, gdzie ciągle jeszcze katolickie tradycje wyznaczają pewne sposoby świętowania. Nic dziwnego, że na „moim obserwowanym” Twitterze część polityków poznikała i gdzieś się zaszyła, a reszta pisała banialuki.

Prawy Internet zapełnił się życzeniami pełnymi motywów Betlejem, Świętej Rodziny, Narodzin Pana. Właściwie po składanych „życzeniach” można było poznać kolor polityczny autora.

Niektórzy składali je z musu. Był więc banał sprowadzony do „wesołych świąt” lub życzenia lakoniczne i laickie. Niektórzy w ten dzień, odwrotnie od zwierząt, przestali najwyraźniej mówić ludzkim głosem i po prostu zamilkli. Na lewicy znacznie „modniejsza” była Chanuka, a jeśli już pisali o Bożym Narodzeniu, ani razu nie padało np. słowo Jezus.

Święta zaczynają dzielić?

Po raz pierwszy od obalenia komuny widać było wyraźny bojkot przez część polityków „opłatka” w Sejmie. Taki Donald Tusk pisał, że dla niego to „krępujące” i dodawał – „Nie lubię takich spędów”. Pewnie dobrze czuje się tylko na „euro-spędach”.

W przypadku Platformy „kanon” życzeń wyznaczył wpis w imieniu całej partii @Platforma_org: „W wigilię radosnych świąt mamy dla was życzenia: zdrowia, szczęścia, ale i tego, aby czas, który po nich nadejdzie, był lepszy od tego, który je poprzedził”.

zdrowia, szczęścia, ale i tego, aby czas, który po nich nadejdzie, był lepszy od tego, który je poprzedził 🎄✨🎁 Wszystkiego najlepszego 🙂 pic.twitter.com/NBXPlTvBpP — PlatformaObywatelska (@Platforma_org) December 24, 2019

Małgorzata Kidawa-Błońska jako kandydatka na „prezydentę” miała swoje expose. Co prawda z nieodłącznego od niej promptera, ale za to były tłumaczenia na „godkę” śląską i kaszubski, co pozwalało przy „Kamractwa trzo nam naibarzi”, przynajmniej się uśmiechnąć:

Winszujemy Wom, nom a wszyjskim, co by na nowo znodli pojyńcie Gody.

Co bychmy uwierzyli, że jasność wygrywo ze ćmokiem, przonie jest lepszyjsze łod zowiści a człek srychtowany jest ku dobroci, co by som mog być godziwy i żyć w przojoncym się kamractwie. Uciysznych Godow! pic.twitter.com/EMe1W99mR2 — M. Kidawa-Błońska (@M_K_Blonska) December 24, 2019

„Żeby mostów między nami było więcej niż murów” – życzył przewodniczący Grzegorz Schetyna. Mocno banalnie, ale tutaj plusem był jego uśmiech: „Przyjmijcie serdeczne życzenia świąteczne od Przewodniczącego”/

Żeby mostów między nami było więcej niż murów. Przyjmijcie serdeczne życzenia świąteczne od Przewodniczącego @SchetynadlaPO :) pic.twitter.com/NTkF2DQm4Q — PlatformaObywatelska (@Platforma_org) December 24, 2019

Rafał Trzaskowski się specjalnie nie wysilił, a na Chanukę było oryginalniej. Teraz ograniczył się tylko do: „Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie najbliższych oraz szczęśliwego Nowego Roku!”

Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie najbliższych oraz szczęśliwego Nowego Roku! pic.twitter.com/x4TvyE6ZRh — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) December 24, 2019

Bartosz Arłukowicz lakonicznie: „Dobrych Świąt. Nam wszystkim”. Tylko „im”, czy też „nam”?

Wrocławski Kongres Kultury jeszcze bardziej skrótowo: „Wszystkiego dobrego na Święta”:

Robert Biedroń przynajmniej święta zauważył: „wraz z moją brukselską drużyną chcielibyśmy Wam wszystkim życzyć radosnych Świąt!!”, ale za to w jego wystąpieniu pojawiły się kuriozalne „życzenia” spędzenia czasu w… „demokratycznej atmosferze”.

Wraz z moją brukselską drużyną chcielibyśmy Wam wszystkim życzyć radosnych Świąt!! :) pic.twitter.com/Far5Oecb0B — Robert Biedroń (@RobertBiedron) December 24, 2019

Szef Nowoczesnej Szłapka Adam: „Życzę wszystkim Polkom i Polakom rodzinnych, wesołych świąt! Niech to będzie spokojny czas w gronie najbliższych”. Odfajkował, ale przynajmniej bez udziwnień:

Doły partyjne Nowoczesnej już się jednak powygłupiały. Wpis NowoczesnaGrudziądz; „Wszystkim, a w szczególności Grudziądzankom i Grudziądzanom, składamy życzenia wesołych Świąt oraz pomyślności w nowym roku!” W oficjalnych „życzeniach” tej partii była nawet czerwona choinka.

W PO było kilka wyjątków od banałów o „magicznym okresie”. Na przykład Robert Tyszkiewicz: Kochani! Na nadchodzące święta Bożego Narodzenia życzę Wam wiele radości, miłości oraz, żeby spełniły się słowa kolędy: Bóg się rodzi, moc truchleje! Wesołych Świąt!”

Kochani! ❤

🎄Na nadchodzące święta Bożego Narodzenia życzę Wam wiele radości, miłości oraz, żeby spełniły się słowa kolędy: Bóg się rodzi, moc truchleje! Wesołych Świąt! 🌠⛄ pic.twitter.com/6L2wHS4aCp — Robert Tyszkiewicz (@RTyszkiewicz) December 24, 2019

Znaczna różnica z np. „życzeniami” socjalistów z LGTB. Każdy obchodzi co chce, ale jak tu ie uwierzyć w „żydokomunę”:

Kochani, mile spędzonego czasu podczas tegorocznego Święta Świateł! #HanukkahSameach pic.twitter.com/qx8RaukOgu — Socjaliści LGBT 🏳️‍🌈🌹 (@socjalisciLGBT) December 22, 2019

Pojawił się i nowy obywatel Ukrainy oraz słynny „zegarmistrz” Sławomir Nowak. Z wpisem dość tajemniczym, bo o jakie święta mu chodzi, ja tam, jako niewtajemniczony, nie wiem: „Wesołych, dobrych i rodzinnych Świąt (wszyscy, do których kieruję te życzenia wiedzą o jakie święta chodzi.

A poza tym Wam wszystkim – bez wyjątku – życzę dwa razy więcej i mocniej tego, czego czego Wy mi życzycie!”. Dowcipniś taki…

Wesołych, dobrych i rodzinnych Świąt (wszyscy, do których kieruję te życzenia wiedzą o jakie święta chodzi 🤩).

A poza tym Wam wszystkim – bez wyjątku – życzę dwa razy więcej i mocniej tego, czego czego Wy mi życzycie! 🎄 pic.twitter.com/bkkbyNjFBo — Sławomir Nowak (@SlawomirNowak) December 24, 2019

Lewicowa poseł Żukowska za jednym zamachem:

Ponieważ w tym roku święto Chanuki pokrywa się cześciowo ze świętami Bożego Narodzenia,postanowiłam złożyć wspólne życzenia tym, którzy/re obchodzą święto upamiętniające powstanie Machabeuszy, jak i tych/te, którzy/re świętują narodziny Chrystusa!#ChanukahSameach #WesolychSwiat pic.twitter.com/DW9mPYbBMk — Anna-Maria Żukowska 💁🏻‍♀️ #Lewica ☂️💕📌 (@AM_Zukowska) December 24, 2019

Partia „Razem”: „Pomyślcie o historii Maryi, Józefa i Jezusa w tym kontekście, nieważne, czy traktujecie ją jako baśń, czy jako przekaz historyczny”:

Rzucić mieli wszystko, żeby ratować życie dziecka. Przebyli dwa tysiące kilometrów. W deszczu, upale, w chłodzie nocy, po niebezpiecznych drogach z maleńkim chłopcem w rękach. pic.twitter.com/LzCuEF0sE8 — Razem (@partiarazem) December 24, 2019

Noblistka się nie wysiliła: „Wszystkim ludziom dobrej woli, czytającym i nieczytającym, życzę Spokojnych, a nawet powolnych świąt, żeby zebrać siły na nadchodzący nowy rok i na wyzwania, które przed nami stoją. #OlgaTokarczuk”. Może jednak straciła wenę na pisanie swojej „opowieści wigilijnej” dla „Wyborczej”.

Wszystkim ludziom dobrej woli, czytającym i nieczytającym, życzę Spokojnych, a nawet powolnych świąt, żeby zebrać siły na nadchodzący nowy rok i na wyzwania, ktore przed nami stoją. ❤️ #OlgaTokarczuk 🎄🎄🎄🎄 — Olga Tokarczuk official (@tokarczuk_olga) December 24, 2019