Kraj sparaliżowany, a minister spędza ferie świąteczne w Maroku. I jak ci Francuzi mają się nie wkurzać?

Święta Bożego Narodzenia we Francji są dość smutne. Nie dość, że po raz pierwszy od setek lat nie było Pasterki w spalonej Notre Dame, to jeszcze przyszło im świętować unikając jakichkolwiek podróży. W atmosferze strajków i protestów przeciw reformie emerytur.

Rząd jak na razie ustąpił tylko policjantom, którzy zachowają emerytalne przywileje. Wygląda na to, że ustąpi też kolejarzom a bardziej opornie idzie to w stosunku do miejskiego transportu publicznego.W święta strajki jednak trwały. Pasażerowie TGV koczowali na dworcach i dobrze, że św. Mikołaj jeździe prywatnymi saniami, a nie transportem publicznym, więc w rodzinach jakieś prezenty były.

SNCF przewidział średnio jeden pociąg TGV na planowane trzy, jeden Transilien na 6 i trzy TER na 10. W Paryżu większość bram metra była zamknięta. Działały tylko automatyczne linie 1 i 14 oraz Orlyval. Podmiejskie pociągi RER kursowały bardzo rzadko.

Teraz oliwy do ognia dolała sama minister transportu i przemian ekologicznych Elisabeth Borne. Kiedy pasażerowie przeżywali katusze, pani minister udała się razem z rodziną na ferie do Maroka. Doniósł o tym dziennik „Le Parisien”, a pytane ministerstwo informację potwierdziło.

Tymczasem premier Philippe wydał podobno zarządzenie, aby ministrowie pozostali na swoich stanowiskach w obliczu kryzysu emerytalnego i starali się z nim walczyć. Teoretycznie najbardziej tym zainteresowana i będąca na „pierwszej linii frontu” minister musiała jednak sobie… odpocząć w Marakeszu.

Ministerstwo tłumaczy, że jest pełni dyspozycyjna i pozostaje „w stałym kontakcie” ze swoim resortem. Trochę to jednak kpina z obywateli i wyraźnie widać, że Francuzi mają prawo się się na swoje władze wściekać.

Czasami oblicza strajków mogą być jednak i przyjemne. Tutaj strajkuje Opera Paryska, która daje darmowe przedstawienie „jeziora łabędziego” przed swoim gmachem:

Źródło: France Info/ Le Parisien