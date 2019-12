Luke Skywalker w „Wiedźminie” Netflixa? Mark Hamill liczy na ważną rolę

Mark Hamill, czyli odtwórca Luke’a Skywalkera z „Gwiezdnych Wojen” liczy na rolę w serialu „Wiedźmin”. Aktor przyznał się do tego na swoim Twitterze.

Hamill napisał, że widziałby siebie w roli Vesemira, czyli najstarszego wiedźmina i nauczyciela głównego bohatera.

– Tak naprawdę nie wiem, o czym jest ta historia, ale uważam, że ta postać powinna zostać przeze mnie zagrana – napisał aktor.

I still have no idea what this is or what it's about, but I DO know they haven't ever asked me to play Vesemir… yet.#CallMyAgent https://t.co/8gZpuwfsMi

— Mark HoHoHoHamill (@HamillHimself) December 25, 2019