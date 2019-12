MAKABRYCZNA wizja! III Wojna Światowa zacznie się w Warszawie

Okazuje się, że objawił nam się nowy jasnowidz, a jest nim jeden z mieszkańców stolicy. Teorie o wybuchu III Wojny Światowej spędzają sen z powiek kolejnym widzącym. Najnowsza wizja to jednak raczej efekt pewnej paranoi, a nie specjalnego daru.

Zdaniem jasnowidza z Ursynowa III Wojna Światowa miałaby się rozpocząć właśnie w stolicy. Ciężko stwierdzić, czy wpis mieszkańca stolicy to efekt daru jasnowidzenia, czy raczej pewnego rodzaju paranoi, a może po prostu zwykły żart. Na to ostatnie wskazywałby ton wpisu.

– Trzecia wojna światowa rozegra się na Ursynowie pomiędzy rowerzystami, pieszym, a kierowcami, młodymi i starymi, psami bez smyczy lub kotami wychodzącymi, nie zapominajmy o madkach z bombelkami oraz źle zaparkowanych samochodach, a to wszystko nie za miliony monet (czyli 10 000 zł) bo do tego zaczynają się sprowadzać największe problemy tego świata obserwując problemy, hejt, złość i nienawiść – czytamy we wpisie warszawiaka.

– Tak ciężko jest Wam po prostu pomyśleć i postawić się na miejscu innej osoby, że nie koniecznie ktoś robi to coś co Wam przeszkadza/wkurza specjalnie, ale zwyczajnie tak wyszło. Teraz walicie posty ze złości, niedługo złapiecie za broń bo sąsiad jest chory i kaszle/kicha jak chcecie poczytać książkę. Wszyscy aferzyści jesteście tacy idealni, że nigdy nie zrobiliście nic co mogło by zirytować osoby Was otaczające? – dodaje mężczyzna.

Źródło: se.pl