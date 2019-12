PILNE! YouTube cenzuruje NCzasTV w Święta Bożego Narodzenia

YouTube pozwala sobie na coraz większą cenzurę. W ostatnich dniach z popularnej platformy zniknął kanał CEPowiśle. Wcześniej na początku grudnia zasięgi kanału NCzasTV zostały mocno ograniczone. W Święta Bożego Narodzenia kanał NCzasTV został wprost ocenzurowany!

O problemach z YouTube informowaliśmy już jakiś czas temu. W specjalnym nagraniu na kanale NCzasTV można poznać szczegóły tego, co wydarzyło się na początku miesiąca z kanałem. Wówczas radykalnie ograniczone zostały zasięgi.

Szybko rozwijający się kanał, którego najpopularniejsze wywiady oglądało ponad 3500 osób na żywo, został nagle niemalże całkowicie „wycięty”. Z dnia na dzień zasięgi zostały radykalnie ograniczone.

Widać jednak, że na tym cenzura ze strony YouTube nie ustępuje. Tym razem YouTube postanowił wyłączyć transmisję kultowego filmu „Szarada” z Carym Grantem i Audrey Hepburn.

Do zdarzenia doszło w wigilijny wieczór. Na kanale NCzasTV nadawany był film „Szarada”, do wyświetlania którego mieliśmy pełne prawo. To jednak nie przeszkodziło platformie YouTube przerwać naszej transmisji.

Oczywiście od tej decyzji możemy się odwołać, co oczywiście już uczyniliśmy. Do tej pory na naszą korzyść zostały rozstrzygnięte wszystkie tego typu spory z YouTube.

Film najprawdopodobniej zostanie przywrócony na kanał, jednak utraconych wyświetleń nikt nie zwróci. Nikt też nie zwróci naszym widzom możliwości obejrzenia zapowiadanego filmu w wigilijny wieczór.

Jak widać zasada „domniemania niewinności” na YouTube nie obowiązuje. Za utrudnienia i niedogodności przepraszamy, jednocześnie zachęcamy do śledzenia tego, co będzie się działo na naszym kanale na YouTube w Pierwszy i Drugi Dzień Świąt.