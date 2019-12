Skandal w Krakowie! Robaki w bakaliowych cukierkach w sklepie Biedronka

Czekoladki z fatalną „niespodzianką” kupił pan Piotr w jednym z krakowskich sklepów sieci Biedronka. Po odwinięciu sreberek znalazł – oprócz oczekiwanych cukierków bakaliowych w czekoladzie – również białe larwy i jajeczka robaków.

Klient natychmiast, jak powiedział, zaalarmował zarówno sklep, jak i producenta. Producent, firma Wawel, natychmiast zareagował i w ramach rekompensaty zaprosił po słodycze do swojego sklepu firmowego.

Pan Piotr kupił czekoladki w Biedronce przy ul. Sołtysowskiej. Tego samego dnia wraz z żoną rozdzielili słodkości do paczek świątecznych, a następnie pozostałe spróbowali skonsumować.

– Przesłałem informacje, zdjęcia i film do Biedronki oraz do firmy Wawel. Wawel natychmiast zareagował. Firma sprawnie przeprowadziła proces reklamacji (chociaż w stosunku do mnie nie była odpowiedzialna). Zaprosiła w ramach przeprosin do swojego sklepu firmowego po słodycze, by udowodnić, że ich produkty są nienagannej jakości. I faktycznie tak jest. Odebrano też ode mnie popsute czekoladki, do przebadania – powiedział pan Piotr.

Biedronką zareagowała inaczej. Początkowo próbowała się bronić m.in. stwierdzając, że reklamacja tylko nadeszła od pana Piotra.

– Firma Biedronka najpierw tłumaczyła mi, że sprawdzili w sklepie i tam wszystko jest ok. Dopiero po moich mailach, że sprawę zgłosiłem do sanepidu oraz że w przypadku nierozpatrzenia reklamacji z korzyścią dla mnie (zwrot gotówki) zwrócę się do rzecznika praw konsumenta firma poprosiła o numer konta – oświadczył pan Piotr.

Nasza Miasto (Wiadomości Kraków) zwróciło się do sieci Biedronka o komentarz

– Jakość oferowanych przez nas produktów jest dla nas priorytetem, dlatego niezwłocznie sprawdziliśmy zgłoszenie klienta. Personel sklepu wczoraj, 22 grudnia br. dokładnie sprawdził pozostałe pudełka cukierków i nie znalazł żadnych nieprawidłowości. Standardowa kontrola wyspecjalizowanej firmy dezynsekcyjnej, która w sklepie przy Sołtysowskiej miała miejsce 20 grudnia, nie wykazała żadnych uchybień. Nie odnotowaliśmy również innych tego typu reklamacji dotyczących tego produktu. Przepraszamy jednocześnie za dyskomfort, jaki klient mógł poczuć podczas zakupów – odpowiada Paweł Franczak, starszy specjalista ds. komunikacji korporacyjnej w sieci Biedronka.

Biedronka dodała, że w sprawie reklamacji, klient który ma uwagi dotyczące jakości nabytego towaru, może go reklamować w każdym naszym sklepie, niezależnie od tego, gdzie dokonał zakupu. Zachęcamy też do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta pod adresem: [email protected] lub telefonicznie: (22) 205 33 00 – odpowiada Biuro Prasowe sieci Biedronka, Jeronimo Martins Polska S.A.

Źródło: Nasza Miasto (Wiadomości Kraków)