Święta Bożego Narodzenia. Dantejskie sceny na promocji. Pięć osób trafiło do szpitala [WIDEO]

Choć trwają już Święta Bożego Narodzenia, to warto pamiętać o tych, którzy spędzą je poza domem. Tak będzie w przypadku pięciu osób z Australii, które w tamtejszym centrum handlowym ucierpiało w walce o prezenty.

Przedświąteczne promocje nie bywają łatwe. Wówczas cała rzesza klientów okazuje się chętna na zakupy, co sprawia, iż mogą się one wzajemnie tratować. Do tego właśnie doszło w centrum handlowym Westfield Parramatta w Sydney.

W poniedziałek kilkaset osób poszukujących prezentów zebrało się w holu centrum handlowego. Następnie…zrzucono na nich balony, w których środku były karty upominkowe i kupony na zakupy w sklepach.

Okazało się, iż taki towar był bardzo pożądany, a ludzie zaczęli walczyć o kupony i wzajemnie się tratować. Ostatecznie na miejscu musiały pojawić się zastępy straży pożarnej, funkcjonariusze policji i karetki pogotowia.

Jak widać Święta Bożego Narodzenia nie sprawiły, iż Australijczycy stali się bardziej wyciszeni i współpracujący. Prawdziwa bitwa o kupony warte niewiele zamieniły się w horror dla kilku osób poszukujących prezentów.

#Australia | Several people injured in Parramatta #Westfield #Christmas giveaway crowd crush.#Sydney mall stunt offering prize-filled balloons goes wrong as shoppers hurt in rush for prizes. https://t.co/LphIipkyW1 pic.twitter.com/07CQdskR9c — Atlantide (@Atlantide4world) December 23, 2019