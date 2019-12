Wszystkie tatrzańskie szlaki turystyczne są pokryte świeżą warstwą śniegu. Warunki do uprawiania turystyki są trudne, szlaki w wielu miejscach są nieprzetarte – informuje Tatrzański Park Narodowy. Od wysokości 1700 m n.p.m. obowiązuje drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego.

Śnieg, choć znacznie mniej, leży także w samym Zakopanem i okolicach. Zima wróciła również w wyższe partie Beskidów. Biały puch leży powyżej 800 m npm. Białe święta uraczyły mieszkańców południowych powiatów województw śląskich i małopolskich.

Na pozostałym obszarze Polski wszyscy musieli obejść się smakiem jeśli chodzi o śnieg. W pierwszy dzień świąt temperatura w większości kraju wyniosła od 3 do 5 stopni Celsjusza, a nad morzem miejscami nawet 6 st. C. W górach chłodniej, w okolicach zera, a na Kasprowym Wierchu temperatura sięgała minus pięciu stopni.

Tatry jak zwykle nie zawiodły i przykryły się śniegiem. To będzie piękny czas! W Zakopanem już tak pięknie nie będzie…będzie ciasno,jasno, pośpiesznie i głośno. Odpoczywajmy i cieszmy się sobą,a przy tym pamiętajmy co to za święta oraz Kto i po co do Nas przychodzi. pic.twitter.com/3KxPwJM8ki

