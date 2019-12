Google bierze się za kryptowaluty? Z YouTube znikają kanały z powodu „szkodliwych treści”

Kryptowaluty wywołują spore emocje, szczególnie w świecie banksterki. Alternatywny pieniądz zdecydowanie nie jest na rękę wielkim korporacjom i państwom, dlatego nie ma łatwego życia. Czy to początek prób ostatecznego rozwiązania kwestii kryptowalut?

– Właściciele trzech znanych w Interenecie kanałów o kryptowalutach poinformowali dziś, że ich treści zostały oflagowane. W ich przekonaniu taka kolej rzeczy była całkowicie nieoczekiwana. Wielu obserwatorów zastanawia się teraz, czym był spowodowany taki ruch ze strony YT i czy jest to początek jakiejś większej akcji – podaje portal bithub.pl.

Jednym z usuniętych kanałów jest ten prowadzony przez Chrisa Dunna. Na Twitterze ma 48 tys. osób obserwujących go. W tweecie podkreślił, że prowadził kanał na YouTube od 10 lat. Zebrał ponad 200 tys. subskrybentów oraz ponad 7 mln wyświetleń.

Podobny los spotkał BTC Sessions. YouTube oznaczył film sprzed trzech lat jako „szkodliwe i niebezpieczne treści”. Chodzi o odcinek dotyczący przede wszystkim portfeli i miejsc do korzystania z bitcoina.

Przede wszystkim z takich przyczyn usunięto wiele filmów Chico Crypto. Jak się okazuje, nie jest pewne, czy serwis YouTube należący do zamordystycznego Google usuwa filmy sam z siebie, czy ze względu na masowe zgłoszenia. A druga ta opcja wydaje całkiem prawdopodobna.

– Nie pojawiły się żadne nowe wytyczne ze strony YT odnośnie treści związanych z kryptowalutami. Z drugiej strony pojawiły się doniesienia, że może to być atak ze strony przez grupy, która masowo zgłasza treści. Chico Crypto odkrył informacje o tej grupie i przekazał to do YouTube – zaznacza bithub.pl.

Well this is disconcerting. @YouTube flagged one of my beginner educational videos from three years ago as "harmful and dangerous". It was literally a video about wallets, onboarding and places to use Bitcoin. 3 more of these strikes and the channel is shut down. pic.twitter.com/ZRyw0JJAbP

. @YouTube just removed most of my crypto videos citing "harmful or dangerous content" and "sale of regulated goods"… it's been 10 years of making videos, 200k+ subs, and 7M+ views. WTF are you guys doing @TeamYouTube ?! pic.twitter.com/MPcKbBVrC4

And @YouTube & @YTCreators I have evidence of people claiming fame to the attack! Would be nice to get some support pic.twitter.com/kjffGdaKoC

So My Channel Is Getting Attacked Right Now!@YTCreators @YouTube

Not A Single One of These Videos Violates The Community Guidelines!

Yet, All Videos Have Been Taken Down, I Have A Strike On My Channel & I'm Banned From YouTube For A Week??

Ok??? Would Be Nice If I Wasn't pic.twitter.com/Mm6yC7HiWB

— Chico Crypto (Giving Away Eth-Jeez Greedy F***s) (@ChicoCrypto) December 23, 2019