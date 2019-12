Jakie samochody najczęściej kupują Polacy? Używane. Ceny nowych są dla nas za wysokie

W 2019 roku nastąpił znaczący wzrost sprzedaży samochodów używanych przy jednoczesnym spadku sprzedaży nowych. Używane auta są kupowane przez Polaków głównie do celów prywatnych.

Używane auta prowadzamy głównie z zagranicy. W tym roku na nasz rynek trafiło około miliona tego typu pojazdów.

Polskie społeczeństwo się bogaci. Widoczne jest to także w kwotach przeznaczanych przez nabywców na używane samochody. Jeszcze dwa czy trzy lata temu auta „z drugiej ręki” kupowano średnio z 20 tys. zł. Dziś jest to już 30 tys. zł i więcej.

– Sprzedaż nowych modeli aut zaczyna spadać z powodu znaczących podwyżek cen. Wpływają na nie ograniczenia w produkcji pojazdów z silnikami spalinowymi oraz kosztowne dla producentów inwestycje w hybrydy oraz auta elektryczne. W konsekwencji wzrostu cen, coraz częściej kupowane są pojazdy używane. W głównej mierze sprowadzane są one z zagranicy. Nawet dealerzy nowych aut otwierają u siebie działy sprzedaży pojazdów używanych, aby utrzymać się na rynku. Producenci coraz chętniej stawiają na sprzedaż on-line – mówi Jacek Fijołek z CarForFriend.pl.

Według danych CarForFriend.pl, w tym roku przeważały modele ze średniej klasy rynkowej takich marek, jak Ford, Volkswagen, Audi, Opel, Toyota, Nissan czy koreańskie KIA lub Hyundai. Odsetek ich sprzedaży wyniósł około 60-70 proc.

Kim jest statystyczny Polak kupujący używane auto?

Według CarForFriend.pl, klientami decydującymi się na zakup aut w 2019 roku byli głównie przedstawiciele klasy średniej.

– Według naszych danych, głównymi nabywcami samochodów w tym roku byli między innymi menedżerowie średniego szczebla, pracownicy administracji, lekarze lub osoby parające się wolnymi zawodami. Z racji wysokiej dbałości o legalność i rzetelność transakcji, zaopatrywali się u nas także prawnicy – wyjaśnia Jacek Fijołek.

Klienci chętnie korzystają z doradztwa, które stanowi pomoc w przypadku braku czasu na odpowiednie i rzetelne poszukiwania konkretnego pojazdu.

Co przyniesie 2020 rok?

Najbardziej pożądanymi samochodami przez polskich kierowców będą w przyszłym roku SUV-y, ale także hybrydy i auta elektryczne.

– W 2020 roku sprzedaż aut hybrydowych i elektrycznych z pewnością pójdzie w górę, z racji ograniczenia lub całkowitego zniesienia na nie akcyzy. Aktualnie ich odsetek sprzedaży stanowi 5%, a prognozy na 2020 rok przewidują jego zwiększenie do 15-20% – ocenia Jacek Fijołek.

Zwiększy się ponadto sprzedaż samochodów używanych drogą internetową. Problemem jest natomiast pogłębiający się deficyt kadrowy specjalistów zajmujących się naprawą najnowszej generacji pojazdów hybrydowych.

– Rynek samochodów używanych w 2020 roku będzie musiał się zmierzyć z trudnością w zapełnianiu etatów wykształconymi mechanikami i mechatronikami. Choć technologia stosowana w autach idzie bardzo do przodu, w Polsce brakuje ludzi, którzy by za nią nadążali i potrafili zaawansowane technologicznie auta w razie potrzeby naprawiać. W najbliższym czasie kolejki do specjalistów w tej dziedzinie na pewno będą większe – komentuje Jacek Fijołek.

Źródło: autoexpert.pl / CarForFriend