Kard. Kazimierz Nycz broni krzyża w Sejmie. Padły stanowcze słowa

Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz broni krzyża w Sejmie. W wywiadzie dla Polsat News odniósł się do pomysłu lewicy, który zakłada usunięcie go z sali plenarnej.

Kard. Kazimierz Nycz broni krzyża w Sejmie i podkreśla, że niepotrzebne jest wywoływanie nowego sporu w debacie publicznej. Usunięcie krzyża byłoby, zdaniem metropolity warszawskiego, niestosowne.

– To jest miejsce, gdzie powstaje prawo, to jest miejsce, gdzie powinna być merytoryczna dyskusja. Nie uważam, że spór o krzyż i dyskusja o krzyżu w Sejmie miała należeć do tych merytorycznych – powiedział kard. Nycz.

Hierarcha dodał również, że niewierzący powinni przyjąć krzyż jako symbol kulturowego wymiaru katolicyzmu. Stąd też należy mu się szacunek także ze strony ateistów.

– Uszanujcie go w ten sposób, bo jest daleko czymś więcej niż tylko znakiem śmierci pana Jezusa na krzyżu. On tak wrósł w cywilizację Europy i w cywilizację świata, że moim zdaniem nie powinien być przedmiotem takiego dyskursu, którego celem byłoby jego usuwanie – zaapelował.

W rozmowie z Polsat News kard. Kazimierz Nycz broni krzyża w Sejmie, jak również odnosi się do propozycji uregulowania prawnego związków partnerskich.

– W tych wszystkich kwestiach, które pan wymienił, Kościół będzie głosił naukę Ewangelii. Będzie głosił swoją tradycję zawartą w nauczaniu Kościoła. Ona nie może się zmienić. Są pewne rzeczy, takie jak definicja sakramentalnego chrześcijańskiego małżeństwa i świętość życia. Kościół zawsze będzie to głosił – wyjaśnił metropolita.