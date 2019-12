Krzysztof Bosak w NCzas TV. Polityk Konfederacji o bandzie czworga, Tokarczuk i prawyborach

Krzysztof Bosak był w czwartek gościem w studiu NCzas TV. Wraz z redaktorem Radosławem Piwowarczykiem rozmawiał o bandzie czworga, Oldze Tokarczuk i prawyborach.

Prowadzący rozmowę zapytał Krzysztofa Bosaka o to, jak ocenia on swoją współpracę z innymi politykami Konfederacji. Co powiedział jeden z liderów tego ugrupowania?

– Ja byłem dobrej myśli od samego początku, tak że uważam, że była to współpraca naturalna, była to współpraca, na którą wiele lat, wiele osób czekało, żeby dojrzały pewne okoliczności do tego, aby wszyscy mogli w tę współpracę wejść – mówił Bosak.

Polityk odniósł się także do bieżącej sytuacji w Polsce. Otóż jego zdaniem, Polacy powierzyli władzę Prawu i Sprawiedliwości w takim stopniu, jak żadnej innej partii do tej pory. W związku z tym ludzie powinni za jakiś czas przekonać się, jakie będą skutki tych rządów.

Radosław Piwowarczyk zapytał również o kwestię uhonorowania Olgi Tokarczuk Nagrodą Nobla. Konfederacja sprzeciwiła się podjęciu przez Sejm uroczystej uchwały w tym zakresie.

– Nie czuliśmy po prostu potrzeby, aby honorować panią Tokarczuk specjalną uchwałą Sejmu. Wydaje mi się, że taka uroczysta forma honorowania kogokolwiek przez Sejm powinna być zarezerwowana tylko i wyłącznie dla jakichś narodowych rocznic, czy narodowych zdarzeń – powiedział Krzysztof Bosak.

