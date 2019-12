Lewicowy odlot na Boże Narodzenie. Porównała zwierzęta z szopki do Jezusa… [FOTO]

Makijażystka Natalia Pręgowska lamentuje na Instagramie nad ideą żywej szopki. Czemu? Bo (rzekomo) cierpią zwierzęta oczywiście, więc szopka jest zła. Tezą zainteresowała się też słynna lekarka, która chce leczyć depresję w społeczeństwie poprzez obalanie kapitalizmu.

Natalia Pręgowska prowadzi konto na Instagramie, na którym pokazuje różne makijaże. Choć zajmuje się wyglądem, postanowiła zabrać głos w temacie rzekomej obrony zwierząt. Bo według niej to właśnie z powodu rzekomego cierpienia zwierzaków żywa szopka jest zła.

– Jak byłam mała to cieszyłam się jak widziałam żywe szopki. Dzisiaj wiem, że to jest męczarnia dla zwierząt – napisała Natalia Pręgowska.

– Dziwi mnie, że to dalej funkcjonuje. Super, że dziecko może mieć z tego radość, ale zwierzę nie ma z tego żadnej radości, ma za to stres. Nie przypuszczam by ktoś chciał swojego noworodka przez cały dzień trzymać w takiej szopce jako Jezusa – dodała lewaczka.

Oznaczyła przy tym profil „Lewogram”, czyli Ewę Bujacz. To lewacka lekarka, która każdego dnia udostępnia silnie zlewaczałe, zmanipulowane i momentami zwyczajnie głupie treści. Jednym z jej całkowicie nieironicznie postawionych postulatów było wyleczenie depresji w społeczeństwie poprzez obalanie kapitalizmu.

Dyplomowana przez utrzymywaną z naszych pieniędzy uczelnię lekarka udostępniła relację także na swoim Instagramie. Trzeba przyznać, że porównanie noworodka do zwierzęcia, które z natury żyje na dworze jest niezwykle absurdalne, nawet jak na lewacką logikę…