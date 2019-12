Migranci próbowali dostać się do Unii Europejskiej przez jezioro Van. Siedem osób utonęło

71 osób próbowało przepłynąć jezioro Van na wschodzie Turcji w łodzi. Byli to migranci z Pakistanu, Bangladeszu i Afganistanu, a celem podróży Unia Europejska.

Około godz. trzeciej nad ranem czasu lokalnego łódź wywróciła się i zatonęła. Do zdarzenia doszło niedaleko dystryktu Adilcevaz, przy północnych brzegach jeziora Van.

Przyczyna wypadku nie jest znana.

Zaalarmowane służby ruszyły na pomoc. W akcję ratowniczą zaangażowali się policyjni nurkowie oraz żandarmeria wojskowa.

Pięć osób zostało odnalezionych martwych, a dwie inne zmarły w szpitalu. Przeprawę przeżyło tylko 64 rozbitków.

Jezioro Van na wschodzie Turcji leży na szlaku migracji z Azji do Europy. W Turcji przebywa obecnie największa liczba uchodźców na świecie (ponad 3,7 mln osób).

Migrant crisis: Seven die as boat sinks in Turkey's Lake Van https://t.co/lnCc4QG51w

— BBC News (World) (@BBCWorld) December 26, 2019