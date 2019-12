Nowy małoletni bożek ekofanatyków. 10-letni Kolumbijczyk sławny jak Greta Thunberg. I też wagaruje

Francisco Javier Vera to 10-latek, który może osiągnąć taką samą sławę jak Greta Thunberg. Chłopak namawia swoich rówieśników do walki ze zmianami klimatycznymi. Rozpisują się nim pierwsze strony kolumbijskich gazet.

Greta Thunberg kończy swoje 5 minut. Teraz młody Vera stał się sławny, ponieważ wystąpił w Senacie z apelem do polityków, aby działali na rzecz ochrony życia na Ziemi. Kolumbijskie media zauważają dużo podobieństw pomiędzy 10-latkiem a Gretą Thunberg.

Francisco stworzył ruch Guardiandes por la Vida – Strażników Życia -, który zrzesza młodych Kolumbijczyków, którzy działają na rzecz zwiększenia świadomości ekologicznej współobywateli. Jak można się domyślić – 10 latek ma taką samą wiedzę nt. zmian klimatycznych i nauk przyrodniczych co nastoletnia Szwedka.

Co leżu u podstaw działania młodego Kolumbijczyka? A jakże, to samo co w przypadku Thunberg, czyli wagary. Dlatego Francisco wraz z kolegami strajkują na rzecz klimatu w każdy piątek. Klimat do protestów się jeszcze nie ustosunkował.

Kolumbijska prasa nie podaje, czy klasa Very ma w piątki jakiś wyjątkowo nielubiany przedmiot. Ponieważ jednak świat oszalał, to chłopak zamiast dostać szlaban, został przede wszystkim sławny.

Mała Gretynka powoli odchodzi w cień i ekofanatycy znaleźli sobie nowego „bożka”.

