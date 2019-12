Potężny tajfun uderzył w Filipiny. Co najmniej 13 ofiar śmiertelnych

Do tej pory 13 osób zginęło na Filipinach po tym jak w kraj uderzył tajfun. Morderczy żywioł dostał imię – Phanfoe. Zalanych zostało wiele wiosek.

Żywioł nadciągnął nad środkowe Filipiny we wtorek wieczorem czasu lokalnego. Miejscowa agencja ds. katastrof żywiołowych informuje, że do tej pory jest co najmniej 13 ofiar śmiertelnych.

Wichura najbardziej dotknęła Filipińczyków ze środka oraz ze wschodu kraju. Dlatego 60 tysięcy mieszkańców tych regionów spędzi wigilię i święta w ośrodkach ewakuacyjnych.

Nie wiadomo jak długo regiony dotknięte przez tajfun będą odbudowywały się po katastrofie.

Siła tajfunu Phanfoe była przerażająca. Wiatr osiągał w porywach prędkość prawie 150 kilometrów na godzinę. Tajfunowi towarzyszyły ulewne opady deszczu, dlatego firmy komunikacyjne odwołały wiele połączeń lotniczych i promowych.

Meteorolodzy uspokajają Filipińczyków – w ostatnich godzinach tajfun znacznie osłabł i oddala się w kierunku zachodnim.

Phanfoe był 21. tajfunem na Filipinach w tym roku. Poprzedni uderzył na początku grudnia. W rezultacie zginęło 12 osób, a około 350 tysięcy było ewakuowanych.

Źródło: TVN Meteo