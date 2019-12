Rabiej zaatakował abp. Jędraszewskiego! „Idź do diabła”

Paweł Rabiej nienawidzi Kościoła i każdego, kto nie podziela jego poglądów. Teraz zaatakował abp. Jędraszewskiego. Na swoim Twitterze napisał: – Idź do diabła, tam jest twoje miejsce.

Wiceprezydent Warszawy zaatakował duchownego wprost w Święta Bożego Narodzenia. Na swoim Twitterze opublikował pełen nienawiści wpis.

„Z perspektywy dotkniętej ogniem #Australia, gdzie dziś jestem mogę powiedzieć jedno. Nie ma dziś gorszej zarazy w cywilizowanym świecie niż ci, którzy kwestionują konieczność dbania o naszą planetę i jej ochronę. Jędraszewski, idź do diabła, tam jest twoje miejsce” – czytamy we wpisie Pawła Rabieja.

Przypomnijmy, że duchowny podpadł lewicowym politykom i publicystom za swoje słowa o ekologii. Abp. Jędraszewski w wypowiedzi dla TV Republika, uznał ekologizm za zjawisko „bardzo niebezpieczne”.

– Bo to nie jest tylko postacią nastolatki (Grety Thunberg – red.), to coś co się narzuca, a ta aktywistka staje się wyrocznią dla wszystkich sił politycznych, społecznych. To jest sprzeczne z tym wszystkim co jest zapisane w Biblii począwszy od Księgi Rodzajów. Gdzie jest wyraźnie mowa o cudzie stworzenia świata przez Boga – powiedział abp. Marek Jędraszewski.

Internauci komentują słowa Pawła Rabieja.

– Widzisz Paweł, gdybyś nie napisał tego tweeta, o ileż mniej osób wiedziałoby jaki jesteś głupi… – czytamy.

– Proponuję podzielić się odkrywczym związkiem dbania o planetę z pożarami buszu z Australijczykami. Greta już próbowała i delikatnie mówiąc poproszono ją u udanie się na drzewo – pisze jeden z internautów.

Źródło: Twitter