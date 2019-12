Rewolucja w motoryzacji! Wodór będzie można otrzymywać z wody

Szykuje się prawdziwa rewolucja w motoryzacji. Wszystko za sprawą ogniw wodorowych. Właśnie opracowano nową metodę pozyskiwania tego pierwiastka.

Naukowcy z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii opracowali nową metodę pozyskiwania wodoru. Dzięki temu coraz bliżej jest rewolucja w motoryzacji, która sprawi, że wyeliminowane zostaną problemu aut elektrycznych.

Uczeni wykazali, że do uzyskania wodoru poprzez rozdzielenie go od tlenu w wodzie można zastosować tanie metale takie jak żelazo i nikiel. Przyspieszają one reakcję, a także wymagają mniejszych strat energii.

Do tej pory w tego typu reakcjach wykorzystywano ruten, platynę i iryd, a więc metale szlachetne. Dzięki zastosowaniu tańszych metali, możliwa będzie rewolucja w motoryzacji.

Naukowcy powlekają elektrody z niklowo-żelazowym katalizatorem, który zmniejsza zużycie energii. Następnie atomy tych metali rozszczepiają cząsteczki wody. Uzyskany w ten sposób wodór nadaje się do użytku, zaś produktem ubocznym reakcji jest tlen.

Odkrycie naukowców sprawi, że reakcje pozyskiwania wodoru z wody staną się znacznie tańsze. Powinno się to przełożyć na popularność samochodów zasilanych ogniwami wodorowymi.

Badania nad tego rodzaju pojazdami prowadzone są już od wielu lat. Niektórzy producenci samochodów już mają w swojej ofercie takie auta. Najlepszym tego przykładem jest chociażby Toyota Mirai, która w momencie swojego debiutu określana była jako rewolucja w motoryzacji.

Źródło: phys.org