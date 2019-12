Słynny Banksy wykonał szopkę bożonarodzeniową. Dzieło to wyraźna krytyka państwa Izrael [FOTO]

Kontrowersyjny artysta działający pod pseudonimem „Banksy” po raz kolejny zaszokował świat swoim dziełem. Brytyjczyk wykonał szopkę bożonarodzeniową. Nie jest to jednak zwykła ozdoba, tylko wyraźna krytyka państwa Izrael.

Okres świąt Bożego Narodzenia stał się dla Banksy’ego pretekstem do wyrażenia wsparcia dla Palestyńczyków. Antysystemowy artysta wykonał wariację nt. szopki bożonarodzeniowej.

Aby wykonać zaangażowane politycznie dzieło, Banksy podjął współpracę z hotelem Walled Off. Jest to miejsce słynące z „najbrzydszego widoku na świecie”. Z okien Walled Off widać mur oddzielający Palestyńczyków od mieszkańców Izraela.

Szopka bożonarodzeniowa Banksy’ego to z pozoru zwykła ozdoba świąteczna. Jest Maryja, Józef, Dzieciątko Jezus i zwierzęta.

Skupiając uwagę na tle, zauważymy jednak rzeczony mur. Widnieją na nim napisy wzywające do pokoju, miłości i wolności. Wyjątkowa jest również gwiazda betlejemska, którą gra otwór po pocisku. Dzieło jest aktualne szczególnie w te święta, w które Izraelskie lotnictwo zaatakowało obiekty Hamasu w Strefie Gazy.

– To świetny sposób, aby opowiedzieć o Betlejem, nowa wersja bożonarodzeniowej opowieści. Aby ludzie myśleli więcej – uważa kierownik zaangażowanego politycznie hotelu Walled Off.

Źródło: Sky News