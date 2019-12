Tygrys chciał zaatakować dziecko w zoo! Wszytko zostało nagrane! [VIDEO]

Jak podaje „Daily Mail” 7-letni Sean wybrał się do zoo wraz ze swoim ojcem. W pewnym momencie tygrys, który poczuł krew, rzucił się na malca. Ten najadł się niemałego strachu.

W zoo w stolicy Irlandii cały ośrodek zamieszkuje ponad 400 zwierząt i jest on podzielony na sektory ze zwierzętami reprezentującymi różne kontynenty i gatunki.

Sean razem ze swoim tatą postanowili odwiedzić wybieg tygrysa. Dlatego 7- latek pozował do zdjęcia przed wybiegiem. Wtedy, nagle tygrys zaczął biec w stronę dziecka.

Dobrze, że akcja miała miejsce w zoo. Gdzie drapieżnik znajdował się za szybą – w innym wypadku mogłoby dojść do tragedii. Ojciec dziecka wszytko nagrał, by potem opublikować film w sieci.

Z powodu rzadkości takiego zjawia, nagania stało sie hitem w internecie.

Poniżej nagranie.

My son was on the menu in Dublin Zoo today #raar pic.twitter.com/stw2dHe93g

— RobC (@r0bc) December 22, 2019