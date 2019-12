AfD prześwietla rząd Merkel. Ujawniono jak Niemcy dotują uchodźców socjalem!

Alternatywa dla Niemiec sprawdziła ile pieniędzy z socjalu dostają cudzoziemcy w RFN. Wyniki audytu są szokujące!

Alternatywa dla Niemiec (AfD) zwróciła się z pytaniem do niemieckiego ministerstwa pracy o wysokość świadczeń socjalnych pobieranych przez cudzoziemców. Chodzi o zasiłki w ramach programu Hartz IV.

Hartz IV jest wypłacane osobom, które mają status uchodźcy i są bezrobotne. Zasiłek dostają też osoby, których zarobki są tak niskie, iż nie wystarczają na utrzymanie się.

Wyniki śledztwa prawicy oburzyły obywateli RFN.

Według danych Federalnej Agencji Pracy, w sierpniu br. uprawnionych do zasiłku było prawie 2 mln cudzoziemców. Najwięcej wśród nich jest Syryjczyków.

Dla porównania 12 lat temu było to niecałe 1,3 mln osób.

Co ciekawe, w tym samym okresie liczba Niemców uprawnionych do zasiłku socjalnego spadła z 5,8 mln do 3,4 mln.

W okresie wrzesień 2018 – sierpień 2019 wypłacono w ramach tego programu 34,9 mld euro.

Z tej kwoty 2,4 mld euro trafiło do osób z innych państw Unii Europejskiej, natomiast 6,1 mld otrzymały osoby z ośmiu krajów, skąd przybyło najwięcej azylantów do RFN: Afganistanu, Erytrei, Iraku, Iranu, Nigerii, Pakistanu, Somalii i Syrii.

Rzecznik Federalnej Agencji pracy wyjaśnił, że migranci najczęściej wykonują tylko najniżej opłacane prace i nie są w stanie utrzymać się sami.

Źródło: Deutsche Welle