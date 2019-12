Aktorzy biedni jak Gowin? Oburzają się na swoje małe płace. Internauci wściekli

Związek Zawodowy Aktorów Polskich postanowił zmobilizować się i walczyć o podwyższenie płac. Z jakiejś przyczyny jednak postanowili poinformować o tym wszystkich, także ludzi spoza branży. W efekcie otrzymali falę krytyki od internautów, którzy chyba nie byli świadomi, jaka jest dysproporcja w zarobkach między aktorami a pozostałymi obywatelami.

„Jak będzie za kolejne 10 lat? Zatrzymaj tendencję spadkową. Teraz. Przyjdź na spotkanie otwarte 8.01, godz. 15.00, Biuro ZG ZZAP, ul. Mokotowska 58 dom. 32, Warszawa – czytamy w poście otagowanym #niegramzadarmo na Facebooku. Zamieszczono w nim także grafikę z ostatnimi oraz prognozowanymi stawkami dziennymi dla aktorów.

Obecnie średnia płaca za jeden dzień zdjęciowy na planie serialu w Polsce wynosi 1367 zł. Za 10 lat ma wynieść 1212 zł. Z kolei za dzień zdjęciowy reklamy aktorzy otrzymują średnio 2197 zł. Za 10 lat stawka ma spaść do 1077 zł.

Z jakiejś jednak przyczyny administrator profilu postanowił zareklamować post wszystkim użytkownikom Facebooka. W ten sposób do szarych obywateli dotarło, jak wyglądają dysproporcje w zarobkach między aktorami a innymi branżami.

A jeśli w Polsce zarabiasz dużo, to z automatu jesteś uznawany za złodzieja godnego potępienia. Do tego dochodzi fakt, że popularność i pozytywny odbiór aktora ma wpływ na jego karierę. A w sytuacji, gdy ktoś za dwa dni otrzymuje więcej pieniędzy, niż ktoś inny przez cały miesiąc pracy, popularność ta gwałtownie spada.

„Co to za nieśmieszny rodzaj żartu? Za trzy dni pracy możecie zarobić tyle co niektórzy w miesiąc i jeszcze wam mało? Jeśli nie umiecie zarządzać swoimi środkami to wasz problem, nauczcie się oszczędzać, a nie płaczecie, że mało zarabiacie, mimo że są ludzie, którzy muszą wyżywić rodziny za o wiele mniejsze sumy” – pisze w komentarzu Maks.

„Wyświetlil mi się ten post jako sponsorowany. Czytam, że za dzień zdjęciowy 1077 PLN. #rzeczywisciezadarmo #biedazagladawoczy” – zauważa Bartosz.

„1000 zł za dzień na planie zdjęciowym? No rzeczywiście darmo, co z tego że w tym kraju średnie wynagrodzenie to 5000 zł miesięcznie…” – zwraca uwagę Sylwia.

„Zarobki spadają wraz z pogorszeniem się jakości gry” – podsumował Piotr.