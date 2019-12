Brazylijscy komicy szydzili z chrześcijan. Teraz ich siedzibę obrzucono koktajlami Mołotowa [FOTO+VIDEO]

Nieznani sprawcy obrzucili siedzibę grupy Porta dos Fundos koktajlami Mołotowa. Brazylijscy komicy przygotowali bluźnierczy film o Jezusie „The First Temptation of Christ” („Pierwsze kuszenie Jezusa”), który kilka tygodni temu miał premierę . Produkcja wywołała falę protestów na całym świecie.

Premiera „The First Temptation of Christ” odbyła się 3 grudnia na platformie Netflix. O filmie było głośno jednak już wcześniej. Brazylijscy komicy przedstawili Chrystusa jako homoseksualistę. Postać mająca symbolizować Maryję pali marihuanę.

Brazylijscy widzowie wypowiedzieli wojnę koncernowi. W petycji, którą podpisało ponad 2 mln osób, domagali się, by Netflix wycofał film, ponieważ jest on obraźliwy dla chrześcijan.

Twórcy postanowili wykorzystać najważniejsze dla chrześcijan postaci. W produkcji pokazano Jezusa, który wraz z przyjacielem o imieniu Orlando przybywa do domu Maryi i Józefa. Tam trwa przyjęcie urodzinowe na jego cześć. Orlando nieustannie podkreśla, że jego relacja z Jezusem to „coś więcej” niż przyjaźń, ten drugi z kolei ją bagatelizuje. Maryja cały czas pali marihuanę.

Takie sceny mogą „podziwiać” widzowie, którzy wykupili dostęp do Netflixa. Grupie Porta dos Fundos zarzucono, że dopuściła się dyskryminacji religijnej.

Reakcje władz i Kościoła

Poza internautami, oburzeni byli także politycy i hierarchowie kościelni. Brazylijska Izba Deputowanych wezwała Netflix do złożenia wyjaśnień przed kongresem. Syn prezydenta, poseł Eduardo Bolsonaro określił zaś film mianem „śmiecia”. Ocenił też, że twórcy „nie reprezentują brazylijskich wartości”.

Mocno zareagował również ks. Henrique Soares da Costa, bp diecezji Palmares. Wprost wezwał wiernych, by anulowali swoje subskrypcje na platformie Netflix.

„Nalegam, aby chrześcijanie w te święta Bożego Narodzenia manifestowali swoją miłość, wiarę i szacunek do Jezusa Chrystusa. Pokażcie, że wasza miłość do niego jest prawdziwa i aktywna i zrezygnujcie z subskrypcji Netflixa” – napisał na Twitterze biskup.

Oczyszczający ogień?

W Wigilię Bożego Narodzenia nieznani sprawcy z zamaskowanymi twarzami zaatakowali siedzibę Porta dos Fundos w Rio de Janeiro. Budynek został obrzucony koktajlami Mołotowa. Media oznajmiły, że to „zemsta” za bluźnierczą produkcję.

„Wczesnym rankiem 24 grudnia, w Wigilię Bożego Narodzenia, siedziba Porta dos Fundos stała się ofiarą ataku. Nasze biuro zostało obrzucone koktajlami Mołotowa” – poinformowała grupa na Twitterze.

Ogień szybko ugaszono. Nikt nie został ranny, zaś na zdjęciach widać, że ogień nie wyrządził wielkich szkód.

„Będziemy iść naprzód, bardziej zjednoczeni, silniejsi. Jesteśmy pewni, że nasz kraj przeżyje tę burzę nienawiści i miłość wraz z wolnością wypowiedzi zwycięży” – przekonuje grupa.

Sprawcy nie zostali schwytani. Do ataku przyznała się nieznana dotąd grupa o nazwie Popularna Nacjonalistyczna Komenda Powstańcza Wielkiej Brazylijskiej Rodziny Integralistów.

„The First Temptation of Christ” to nie pierwsze „dzieło” Porta dos Fundos, które wzbudziło kontrowersje. Wcześniej wyprodukowali „The Last Hangover” („Ostatni kac”), w którym ukazali uczniów Jezusa, szukających go rano po ostatniej wieczerzy. Co więcej, film dostał nagrodę Emy w kategorii najlepszy komediowy program telewizyjny.

Coquetel molotov que nem arranhou a porta dos fundos 😂😂😂😂 pic.twitter.com/eEozjymRkx — Hugo Alves (@Hugojor3) December 25, 2019

Grupo divulga imagens e assume autoria do ataque à sede do Porta dos Fundos SAIBA + em https://t.co/DJk0frPD9S pic.twitter.com/bjDvzcrjA9 — Jornal O Dia (@jornalodia) December 26, 2019

Źródła: polsatnews.pl/nczas.com