Trump ostrzega Rosję, Syrię i Iran. „Nie róbcie tego!”

„Rosja, Syria i Iran zabijają albo są na drodze do zabicia tysięcy niewinnych cywilów w prowincji Idlib. Nie róbcie tego! Turcja ciężko pracuje, by powstrzymać tę rzeź” – napisał amerykański prezydent na Twitterze.

Od początku grudnia siły reżimu prezydenta Syrii Baszara el-Asada i lotnictwo rosyjskie nasiliły ataki na kontrolowaną przez dżihadystów prowincję Idlib. W Idlibie dominują dżihadyści z grupy Hajat Tahrir asz-Szam (HTS), dawnej syryjskiej filii Al-Kaidy.

Region ten, a także obszary przylegające do prowincji Aleppo, Hama i Latakia wciąż w dużej mierze wymykają się spod kontroli reżimu syryjskiego. Na obszarach tych schronienie znajduje wiele innych grup dżihadystycznych i osłabione siły rebeliantów.

W ubiegłym tygodniu prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zakomunikował, że 50 tys. ludzi ucieka z Idlibu w kierunku tureckiej granicy. Tureckie media państwowe poinformowały, że co najmniej 25 tys. cywilów uciekło w ciągu dwóch dni z Idlibu do Turcji.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2019