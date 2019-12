Fortuny miliarderów w 2019 roku. Najwięcej stracił najbogatszy człowiek świata [FOTO]

Na świecie jest trzech tzw. centimiliarderów, czyli osób z majątkiem powyżej 100 mld dol. Są to Jeff Bezos, Bill Gates i Bernard Arnault. W rankingu 500 najbogatszych ludzi świata dominują fortuny miliarderów ze Stanów Zjednoczonych.

Majątki 500 najbogatszych ludzi świata na koniec 2019 roku warte były łącznie 5,9 bln dol. Fortuny miliarderów powiększyły się łącznie o kwotę 1,2 bln dol., czyli o ok. 25 proc.

Najbogatszy jest Jeff Bezos (prezes i udziałowiec Amazona), który ma 116 mld dol. Drugi na liście to Bill Gates (największy indywidualny udziałowiec Microsoft) – 113 mld dol. Na trzecim miejscu plasuje się Francuz Bernard Arnault (właściciel oraz prezes koncernu LVMH) – 105 mld dol.

Spektakularne sukcesy

Najbardziej w 2019 r. wzbogacił się, według Bloomberga, Bernard Arnault. To właściciel grupy LVMH, w której skład wchodzą takie marki, jak Dior, Louis Vuitton i Moet & Chandon. Jego majątek zwiększył się o 36,5 mld dol. Dało mu to awans na trzecie miejsce i wejście do grona centimiliarderów.

Swoje majątki pomnożyli też m.in.: założyciel Facebooka Mark Zuckerberg (o 27,3 mld dol.) oraz założyciel Microsoftu Bill Gates (o 22,7 mld dol.). Łącznie 172 bogaczy w rankingu wzbogaciło się o ok. 500 mld dol.

Najbardziej spektakularny sukces odniósł Chińczyk He Xiangjian, założyciel największego w swoim kraju eksportera oczyszczaczy powietrza. Wartość jego majątku wzrosła w ciągu roku o 79 proc. – do 23,3 mld dol.

Rozwody i darowizny

Tylko 52 miliarderów odnotowało w 2019 r. straty. Zmalał majątek medialnego magnata Ruperta Murdocha – o ok. 10 mld dol. Potentat rozdysponował część majątku pomiędzy szóstkę dzieci, które w ten sposób również stały się miliarderami.

Najwięcej stracił Jeff Bezos. Rozwiódł się on z żoną, która otrzymała pakiet 4 proc. udziałów w Amazonie. W momencie ich rozejścia się warte były one ok. 36 mld dol. Analitycy informują jednak, że Bezos wkrótce odbije to sobie dzięki akcjom Amazona, które mogą zdrożeć o ok. 9-10 mld dol.

W 2019 r. najmłodszą miliarderką świata była modelka, celebrytka, ale także od niedawna bizneswoman – Kylie Jenner. Jej majątek szacowany jest na ok. 1 mld dol. Jeszcze nie mieści się ona na liście 500. najbogatszych ludzi świata.

Źródło: businessinsider.com.pl