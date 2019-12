Henry Cavill grający Wiedźmina ryzykował zdrowiem dla roli [FOTO]

Henry Cavill, który wcielił się w tytułową rolę w serialu „Wiedźmin, ryzykował własnym zdrowiem dla roli. Chciał lepiej wyglądać na planie filmowym.

Chodzi o sceny, w których Henry Cavill występuje bez koszulki. Aktor chciał wyglądać lepiej, z tego powodu stosował niebezpieczną metodę wykorzystywaną przez kulturystów na zawodach.

Serial „Wiedźmin” wyprodukowany został przez platformę Netflix. W rolę tytułowego zabójcy potworów wcielił się Henry Cavill, który jest fanem gier i książek Andrzeja Sapkowskiego. Metoda, którą zastosował aktor, jest niebezpieczna dla zdrowia.

Aby podkreślić swoją muskulaturę, Cavill zdecydował się na celowe odwadnianie organizmu przed widowiskowymi scenami. Dzięki temu lepiej podkreślone i wyeksponowane były jego mięśnie. Miało to bardziej upodobnić go do postaci ze sfilmowanej powieści Sapkowskiego.

Aktor tłumaczył: – To nie jest tak, że nie pije się w ogóle wody. Po prostu spożywam jej mniej. Pierwszego dnia półtora litra, drugiego dnia pół litra, a trzeciego w ogóle.

Eksperci do spraw żywienia podkreślają, że stan odwodnienia, w który aktor umyślnie się wprowadzał, nie jest bezpieczny.

– Odwodnienie to zaburzenie chorobowe. Organizm nie tylko traci wodę, ale również elektrolity, co wprowadza człowieka w bardzo niebezpieczny stan, który jak najszybciej trzeba uregulować. W przeciwnym razie poza bólami głowy wystąpią takie objawy, jak senność, przyspieszenie akcji serca, drgawki, a nawet omdlenia – wyjaśnia internista Paulina Surowiec.

W skrajnych przypadkach odwodnienie prowadzi do ciężkich zaburzeń homeostazy wodno-elektrolitowej i wymaga hospitalizacji. Niewłaściwie leczone może nawet zakończyć się śmiercią.

Źródło: pacjenci.pl