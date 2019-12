Obrońcy tęczowej ideologii gender nie mają lekkiego życia. Mnogość literek, opcji i rozmaitych meandrów może przyprawić o ból głowy. Tymczasem świat nadal najprościej opisać według „stereotypowych” schematów.

Postępowość i ideologia LGBTQWERTY, mimo że podbiły już lewacki mainstream, nadal przysparzają wiele kłopotów. Także samym wyznawcom gender. Na Twitterze można znaleźć prawdziwe „tęczowe perełki”.

„Queer to jeszcze lepsze niż gender. To mieszanie postaw, zachowań, płciowości. W pracy jesteś bardziej męski, prywatnie bardziej żeński, delikatniejszy lub odwrotnie. Świadomie korzystasz z różnych postaw. Krok dalej niż wyodrębnianie LGBT. Tolerancja i wolność. Lubię to” – czytamy jeden z wpisów.

Tweet jest o tyle groteskowy, że ideologia gender utrzymuje, że wszelkie stereotypy związane np. z płcią są krzywdzące i nieuprawnione. Zatem twierdzenie, że bycie „bardziej żeńskim, delikatniejszym” jest co najmniej zaprzeczeniem istoty tęczowej ideologii. Lewacka logika w pełnej krasie.

„Albo kiedy zaorasz ideologie, myśląc że ją rozumiesz i jej bronisz. Płeć nie istnieje, ale jesteś raz męski, a raz żeński 🤣” – celnie skomentował jeden z użytkowników.

Albo kiedy zaorasz ideologie, myslac że ja rozumiesz i jej bronisz. Plec nie istnieje ale jestes raz meski a raz zenski 🤣 Followujcie ta babke jest genialna 😂 https://t.co/3uwr1AoCVi — Żelazna Logika (@zelazna_logika) December 27, 2019

Internauci zaczęli dociekać, czy to prawdziwe konto czy jednak trolling.

„To jest konto satyryczne. Dzisiaj jest jeszcze śmieszniej niż wczoraj. 😂”, „Kurde daje follow, bo dawno się tak nie usmialem czytając podobne brednie. Na początku myslalem, ze to jakies fejkowe konto trolla”, „Ktoś chyba włamał sie na to konto. Nie możliwe,żeby to tak na serio było pisane” – czytamy w komentarzach.

Wcześniej ta sama użytkowniczka wysnuła teorię, że dzieci nie chcą „walczyć o sądy”, bo zwiedzają Muzeum Powstania Warszawskiego i „ulegają wtórnej traumatyzacji”.

„One w ogóle nie chcą walczyć. Boją się wojny, wypierają zagrożenie” – czytamy.

Źródło: Twitter