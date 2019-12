Nieprawdopodobne! Polacy kupują w ciemno Porsche [VIDEO]

Polacy kupują w ciemno Porsche! Już 117 osób zamówiło najnowszy model Taycan, tak naprawdę nie widząc go na własne oczy.

Marka z Zuffenhausen jest coraz silniejsza nad Wisłą, a najnowszy model Taycan tylko to potwierdza. Wpłynęło już 117 zamówień na pojazd, którego nikt jeszcze nie widział w salonie. Dlaczego Polacy kupują w ciemno Porsche?

Taycan to pierwszy całkowicie elektryczny model w historii firmy, nie licząc pierwszych konstrukcji Ferdinanda Porsche. Samochód ten jest nie tylko bezemisyjny, ale także piekielnie szybki.

Model dostępny jest w trzech wersjach – 4S, Turbo i Turbo S. Najtańsza z nich kosztuje 454 tys. zł, najdroższa zaś aż 790 tys. zł. Kwoty te mogą oczywiście być znacznie większe, jeżeli nabywca zdecyduje się na zakup wyposażenia dodatkowego.

Najmocniejszy Taycan Turbo S to prawdziwa bestia na kołach. Posiada on układ napędowy o mocy 761 koni mechanicznych, który umożliwia osiągnięcie 100 km/h w czasie 2,8 sekundy. Jego prędkość maksymalna to 260 km/h.

Co ciekawe, blisko połowa zamówień dotyczy najmocniejszej wersji. Jak widać, Porsche może liczyć na swoich fanów w Polsce, którzy nie szczędzą pieniędzy na auta swojej ulubionej marki.

Źródło: IBRM Samar, Porsche