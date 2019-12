Ostre słowa Krzysztofa Bosaka o politykach: „Dziękujemy ci zdradziecka i ogłupiała klaso polityczna”

Ostre słowa Krzysztofa Bosaka o politykach i Unii Europejskiej w kontekście sytuacji na polskiej wsi można przeczytać na Twitterze. Lider Konfederacji napisał wprost to, o czym niektórzy boją się mówić.

Na Twitterze pojawiły się ostre słowa Krzysztofa Bosaka o politykach, którzy doprowadzili do obecnej sytuacji na polskiej wsi. Jeden z liderów Konfederacji odniósł się do wypowiedzi syna rolnika. Przyznał on, że praca na gospodarstwie jest coraz mniej opłacalna.

„Dziękujemy ci zdradziecka i ogłupiała klaso polityczna! Dziękujemy ci UE za ten „sukces” i „optymizm” którym co dzień napełniasz młode pokolenie zwykłych Polaków!” – napisał Bosak.

To jednak nie koniec, albowiem Bosak stwierdził także, iż to, czego dokonali politycy przy współudziale Unii Europejskiej, nie udało się nawet okupantom.

„Trzeba oddać UE, globalistom, międzynarodowym koncernom i ogłupiałym polskim politykom że dokonali czegoś niemożliwego – czegoś czego nie potrafili ani zaborcy, ani okupanci ani komuniści: odebrali wielu polski rolnikom i hodowcom wiarę w sens i zdolność do przetrwania” – kontynuował polityk.

Zdaniem Bosaka, politycy i UE zmanipulowali polskich rolników, podobnie zresztą jak i całe społeczeństwo.

„Przez całe lata wszyscy byli karmieni kłamstwami o tym jak to będzie wspaniale i straszeniem że jak się nie poddamy władzy globalistów to będziemy częścią Rosji. Teraz tama kłamstwa i strachu zaczyna powoli pękać” – dodał.

