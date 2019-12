Polski rekord ceny za mieszkanie. Metr kwadratowy kosztował tyle co kawalerka w Chełmnie [FOTO]

Na rynku nieruchomości mijający rok stał pod znakiem rekordów wszech czasów – informuje urban.one. Padł rekord ceny za mieszkanie w Polsce.

Rekord ceny za mieszkanie miał miejsce w Warszawie. Dwa połączone apartamenty w zrewitalizowanej kamienicy kosztowały 17 mln zł.

Rekordowa cena

Listę najbardziej wartościowych transakcji zdominowało warszawskie Śródmieście. Amatorzy luksusu mają tam w czym wybierać i kupują lokale warte nawet tyle, co np. luksusowy zamek w uroczym zakątku Francji – podaje urban.one. Ceny najdroższych działek w Polsce również imponują. Rekordzista w Gdańsku kupił niewielki teren w cenie wygodnie urządzonej wyspy na Bahamach.

Foksal 13/15 to nowy rekordzista na polskiej mapie luksusu. Pod tym adresem stoi nie przeszklony, luksusowy drapacz chmur, ale stylowa, niedawno zrewitalizowana kamienica.

Jej historia sięga końca XIX wieku. Inwestor, firma Ghelamco, precyzyjnie odtworzył historyczną fasadę budynku. We wnętrzach również nadał jej sznyt, oczekiwany przez najbardziej wymagających klientów – ocenia portal zajmujący się rynkiem nieruchomości. Efekt? Zamożny kupujący za dwa połączone ze sobą apartamenty o łącznej powierzchni 470 m2 zapłacił oszałamiającą sumę 17 mln zł.

To jedna z najwyższych kwot przeznaczonych na pojedyncze mieszkanie w całej historii III RP. Stawka odpowiada cenie wystawionego na sprzedaż XVI-wiecznego zamku nad Loarą, zlokalizowanego na 9-hektarowej działce. Stawka za metr kwadratowy warszawskiej rezydencji, czyli ponad 36 tys. zł, to niemal tyle, co cena za całą kawalerkę w Chełmnie.

Stylowe renowacje

Jednym z najdroższych adresów 2019 r. jest także kamienica „Apartamenty Flory 3”. Zmodernizowano ją w 2010 r. Dobudowano wtedy kolejne dwie kondygnacje, w których znalazły się największe lokale.

Jak informuje urban.one, kameralna inwestycja z bogatą przeszłością historyczną, jest położona blisko parków a w samym sercu stolicy. Obecnie apartamenty w historycznym budynku są wyceniane na 5 -6 mln zł. W 2019 r. za 232-metrowy lokal, położony na szóstej kondygnacji budynku, nowy właściciel zapłacił 5,75 mln zł, cena za 1 m2 wyniosła 24,7 tys. zł.

– Ta transakcja pokazuje, że dobra lokalizacja, świetne wykończenie i klimat klasyki oznacza, że taki budynek z wiekiem nie traci na wartości. Tę tezę potwierdza inna transakcja ze szczytu listy luksusu, apartament przy u. Wiejskiej 11 w Warszawie. Stylową renowację zabytkowej kamienicy przeprowadzono w 2016 r. Jej efekty podbiły serca przyszłych lokatorów, którzy za mieszkanie zapłacili 5,5 mln zł.. Apartament ma 267 m2, położony jest na ostatniej kondygnacji, ma m.in. 3 łazienki, 4 pokoje, jadalnię wraz z aneksem kuchennym. Cena 1 m2 wyniosła 20,6 tys. zł – mówi Barbara Bugaj z urban.one.

A gdzie jest najtaniej? Niezmiennie w mniejszych miejscowościach, w budynkach których standard pozostawia wiele do życzenia – podkreśla urban.one. W woj. kujawsko-pomorskim za kawalerkę o metrażu 25 m2, w budynku z 1920 r., kupujący zapłacił 37 tys. zł (1 tys. zł za 1 m2). Zaś w Wałbrzychu lokal dwupokojowy, położony na parterze, o metrażu 40 m2 kosztował zaledwie 41 tys. zł.

Źródło: urban.one