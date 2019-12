Rasizm wobec białych w USA to codzienność? Matka 13-latka alarmuje! „Pobili go za wpieranie Trumpa”

Kobieta z Kalifornii jest załamana i twierdzi, że jej 13-letni syn został pobity młotkiem, tylko za to, że jest biały. Do eskalacji agresji miało dojść, gdy chłopiec powiedział, że popiera prezydenta Donalda Trumpa. Dlatego ponoć miał być pobity.

Kobieta, która na Twittera ma nick @ Jennife73830809, parę dni temu, po raz pierwszy napisała o tej niebezpiecznej sytuacji.

„Mój 13-letni syn został zaatakowany za to, że jest biały i jest zwolennikiem Donalda Trumpa. On i jego starszy brat byli wyzywani. A nstępnie zostali pobici młotkiem, który złamał nos mojemu najmłodszemu synowi (13). Rasizm jest prawdziwy i nie jest jednostronny!”- napisała na Twitterze.

My 13 year old son was attacked for being white and a @realDonaldTrump supporter. Him and his older brother were called names and beat with a mallet breaking my youngest son (13) nose. Racism is real and not one sided! Help us seek justice! @FLOTUS @Franklin_Graham pic.twitter.com/kjgjnpidun

— Jennifer (@Jennife73830809) December 26, 2019