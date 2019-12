Sommer broni abp. Jędraszewskiego przed hejtem! „Materna, Holland, Rabiej pokazali prawdziwe twarze. Ohydne twarze „

Od paru dni trwa zmasowany atak lewicowych środowisk na abp. Marka Jędraszewskiego. Wszytko przez to, że skrytykował on eko-szaleństwo. Za to na metropolitę krakowskiego rzucili się dziennikarze i politycy „totalnej opozycji”. W obronę duchownego wziął redaktor naczelny „Najwyższego Czasy” – Tomasz Sommer.

Przypomnijmy, że abp Marek Jędraszewski, w Telewizji Republika, wypowiedział się na temat Grety Thunberg i wolności słowa ws. ekologi.

– To zjawisko bardzo niebezpieczne, bo to nie jest tylko postacią nastolatki (Grety Thunberg), to coś co się narzuca, a ta aktywistka staje się wyrocznią dla wszystkich sił politycznych, społecznych – powiedział na wizji duchowny.

Ta wypowiedz, rozwścieczyła lewicowe środowiska. Aktorzy, politycy i dziennikarze, wylali całą swoją nienawiść na metropolitę Krakowskiego.

Europosłanka Koalicji Obywatelskiej Janina Ochojska zwróciła się za pośrednictwem Twittera do nastoletniej aktywistki Grety Thunberg i postanowiła jej „donieść” o słowach arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

Dalej niegdyś aktor i satyryk, Krzysztof Materna zaczął mędrkować, że to, co mówi abp Jędraszewski jest zaprzeczeniem chrześcijaństwa.

– To jest jakiś spadochroniarz, szpieg, który chce rozwalić Kościół. Abp Marek Jędraszewski jest jak zielony ludzik w hierarchii kościelnej. Pozwalanie sobie na głoszenie takich słów, to jest sytuacja nie do opisania – stwierdził w Tok FM. Po raz kolejny widźmy wycie lewactwa i powoływanie sie wybiorczo an Biblię.

Paweł Rabiej zaatakował nienawiścią jeszcze mocniej.

– Z perspektywy dotkniętej ogniem #Australia, gdzie dziś jestem mogę powiedzieć jedno. Nie ma dziś gorszej zarazy w cywilizowanym świecie niż ci, którzy kwestionują konieczność dbania o naszą planetę i jej ochronę Jędraszewski, idź do diabła, tam jest twoje miejsce – napisał na Twitterze wiceprezydent Warszawy.

Na ten atak hejtu zarefował Tomasz Sommer, redaktor naczelny „Najwyższego Czasu”. Na Twitterze napisał parę słów prawdy i pokazał prawdziwe oblicze „tolerancyjnej” lewicy.

„Skala lewackiej nienawiści jaka wylała się na biskupa Jędraszewskiego jest zupełnie nieprawdopodobna. Materna, Ochojska, Holland czy Rabiej pokazali swoje prawdziwe twarze. Ohydne twarze” – napisał dziennikarz na Twitterze.

Wpis Tomasza Sommera komentują internauci.

– Niczego innego się nie spodziewałem. Towarzysze muszą. Pętla się zaciska – pisze jeden z nich.

– Wszyscy oni znani są marksistowskic poglądów. Urąganie kapłanom wyssali z mlekiem ojców – dodaje kolejny internauta.

– Ekologizm,to lewacka ideologia do walki z niewygodnymi rządami prawicowymi. By nakładać na nie różne sankcje, głównie ekonomiczne i utrudniać właściwe działania związane z ochroną środowiska. Główny cel ,wywołanie niepokojów społecznych i pomoc dużym koncernom w przejęciu rynku.

