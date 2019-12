Turcja z własną marką samochodów. TOGG podbije Europę? [Wideo]

TOGG będzie pierwszą samodzielną marką samochodową Turcji. Pokazano prototyp pierwszego nowoczesnego SUV-a.

W obecności prezydenta Recepa Erdogana zaprezentowano pierwszą samodzielną markę samochodową Turcji – TOGG.

TOGG (Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu) to konsorcjum założone w połowie 2018 roku. Wkład wniosło pięć krajowych grup przemysłowych: Anadolu Group, BMC, Kok Group, Turkcell, Zorlu Holding oraz Vestel.

Dyrektorem generalnym TOGG jest były dyrektor Bosch – Gurcan Karakas, a dyrektorem operacyjnym były dyrektor generalny General Motors Korea – Sergio Rocha.

Na prezentacji marki pokazano prototyp TOGG C-SUV oraz koncepcyjnego sedana tej marki. Wszystkie technologie wykorzystane przy budowie aut będą stanowić własność intelektualną tureckiej inżynierii.

Wyjątkiem jest nadwozie, którego sylwetkę projektowano przy współpracy z renomowanym domem projektowym Pininfarina.

TOGG C-SUV będzie elektrycznym autem, z dwiema bateriami litowo-jonowymi. Mniejsza ma umożliwić przejechanie 300 kilometrów, a większa 500 kilometrów na jednym ładowaniu.

Samo ładowanie ma być błyskawiczne. Do 80 proc. auto ma się ładować zaledwie 30 minut. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmie 4,8 sekundy.

W środku TOGG C-SUV wyposażono w cyfrowe ekrany dotykowe, redukując tym samym liczbę przycisków. Ponadto auto będzie posiadać zdolność jazdy autonomicznej na poziomie 2, z możliwością aktualizacji do stopnia 3 lub wyższego.

Oznacza to, że auto będzie np. parkować bez potrzeby udziału kierowcy. W aucie pojawi się też holograficzny asystent, a to dzięki dostosowaniem pojazdu do technologii 5G.

TOGG zadebiutuje na rynku tureckim w 2022 roku, a następnie trafić na rynek europejski.

Źródło: WRC