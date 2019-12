Zlatan Ibrahimović znów w Milanie. Jak los czeka Krzysztofa Piątka?

Krzysztof Piątek ma poważny problem. Zlatan Ibrahimović oficjalnie został nowym zawodnikiem AC Milan. Przyjście Szweda oznacza, że Polak usiądzie na ławce? Na pewno będzie grał dużo mniej. Czy z tego powodu, będzie chciał odejść z klubu już zimą?

No i stało się. Zlatan Ibrahimovic wraca grać do Milanu. W końcu, minio długich negocjacji strony osiągnęły porozumienie w sprawie półrocznego kontraktu z opcją przedłużenia. Jak podają włoskie media, bezsprzecznie Szwed przyszedł, aby być napastnikiem numer 1.

„La Gazzetta dello Sport” informuje, że jako, że Milan ma grać jednym napastnikiem, Piątkowi i Brazylijczykowi Leao zostanie walka o to, kto będzie pierwszym zmiennikiem Ibrahimovicia. Jak twierdzą nie po to wraca jedna z najlepszych „strzelb” świata by siedzieć na ławce. Zwłaszcza, że polski napastnik jest ostatnio w słabszej formie.

Co dalej z Krzysztofem Piątkiem? Pojawia się sporo plotek co do jego przyszłości. Ofertę powrotu złożyła mu Genoa, ale polski napastnik, ponoć nie jest zainteresowany. „Daily Mail” natomiast podaje, że Polakiem interesuje się RB Lipsk.

Z kolei włoska „La Gazzetta dello Sport” napisała, że Piątka chętnie widziałaby u siebie Fiorentina. W grę wchodziłoby wypożyczenie z opcją pierwokupu po sezonie. Klub z Florencji jest w stanie zapłacić za polaka około 25 milionów euro.

Źródło: Super Express/ Daily Mail