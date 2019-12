Antoni Macierewicz mocno zaniepokojony słowami Władimira Putina. To początek agresji na Polskę?!

Antoni Macierewicz, były szef MON skomentował ostatnie ataki na Polskę, o które pokusił się prezydent Rosji Władimir Putin. – Bardzo się obawiam, że słowa Władimira Putina o Polsce są zapowiedzią daleko idących i drastycznych kroków – stwierdził na antenie Polskiego Radia 24 marszałek senior.

Antoni Macierewicz skomentował to co w ostatnich dniach mocno uderzyło w dobre imię Polski. Jest to szczególnie istotne i niebezpieczne, ponieważ autorem bardzo negatywnych wypowiedzi jest Władimir Putin. Prezydent Rosji najpierw zasugerował współpracę polskich władz z nazistowskimi Niemcami w celu przeprowadzenia eksterminacji Żydów. Później ostro wypowiedział się o Józefie Lipskim, polskim ambasadorze RP w III Rzeszy.

Jakie jest zdanie Putina na jego temat? „Całkowicie zgadzał się z Hitlerem w jego poglądach antysemickim”. Dalej prezydent Rosji podsumował postać polskiego ambasadora w taki oto sposób: „był bydlakiem i antysemicką świnią”.

– Takich słów i sposobu kształtowania relacji międzynarodowych nie używa się wtedy kiedy nie zmierza się do jakiegoś drastycznego kroku. Obawiam się, że mamy do czynienia ze świadomym zaostrzeniem relacji polsko-rosyjskich ze strony prezydenta Władimira Putina, który będzie miał swój dalszy ciąg dużo ostrzejszy – powiedział Antoni Macierewicz w Polskim Radiu 24.

Marszałek senior zaznaczył też, że Putin rozpoczął proces odizolowania Polski z kręgu „normalnych państw”. – Prezydent Rosji próbuje Polskę wyizolować i uczynić wyrzutkiem społeczności międzynarodowej, trzeba mieć na uwadze iż taka jest intencja i odpowiedź też musi być poważna – mówił był minister obrony.