Apokaliptyczne święta! Byliśmy o krok od wielkiej katastrofy

To mogły być apokaliptyczne święta! 25.i 26. grudnia w pobliżu Ziemi przeleciały dwie asteroidy. Jak szacują naukowcy średnica tej większej wynosi od 280 do 620 m.

Możemy mówić o sporym szczęściu. Gdyby Ziemia znalazła się na drodze tego obiektu mogłyby to być apokaliptyczne święta. Asteroida znalazła się w perygeum (w najbliższym punkcie od Ziemi) dokładnie 26. grudnia br. o godz. 8:54 czasu uniwersalnego.

To ciało niebieskie było na tyle duże, że sklasyfikowano je jako „potencjalnie niebezpieczne” dla naszej planety. Astronomowie oznaczyli je jako 310442, a zostało ono wykryte w 2000 roku. Najbliżej Ziemi obiekt znajdzie się ponad 7 mln km, a to odległość 18 razy dłuższa o tej dzielącej nas od Księżyca.

Co ciekawe nie było to jedyne zagrożenie dla Ziemi w minione święta Bożego Narodzenia. NASA odnalazła asteroidę o średnicy od 13 do 28 m. Obiekt przeleciał 25 grudnia o 11:41 czasu uniwersalnego. Był o tyle niebezpieczniejszy, że przeleciał znacznie bliżej Ziemi (1,5 mln km).

